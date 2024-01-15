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"Оппенгеймер", "Барбі", "Сварка": усі переможці премії Critics Choice Awards 2024

Переможці Critics Choice Awards 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У Лос-Анджелесі відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премій Critics Choice Awards 2024. Найбільше нагород (одразу вісім штук) забрала стрічка "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Ще шість статуеток дісталося "Барбі". А серіали "Ведмідь" і "Сварка" забрали по чотири нагороди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Повний список переможців Critics' Choice Awards 2024

Найкращий фільм: "Оппенгеймер"

Найкращий актор: Пол Джаматті ("Залишені")

 

Найкраща актриса: Емма Стоун ("Бідолахи")

 

Найкращий режисер: Крістофер Нолан "Оппенгеймер"

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкращий молодий актор: Домінік Сесса ("Залишені")

Найкращий акторський ансамбль: "Оппенгеймер"

 

Найкращий оригінальний сценарій: Грета Гервіг та Ной Баумбах ("Барбі")

Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво")

Найкраща операторська робота: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")

Найкраща пісня: "I'm Just Ken" ("Барбі")

Найкращий мультфільм: "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Найкраща комедія: "Барбі"

 

Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь"

Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

Найкращий мінісеріал: "Сварка"

 

Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін "Спадкоємці"

Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук "Спадкоємці"

 

Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап "Ранкове шоу"

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі "Корона"

Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт "Ведмідь"

 

Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак "Ведмідь"

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп "Вбивства в одній будівлі"

Дивіться добірку з 20 оскароносних комедій, які потрібно подивитися прямо зараз.

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