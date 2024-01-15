"Оппенгеймер", "Барбі", "Сварка": усі переможці премії Critics Choice Awards 2024

У Лос-Анджелесі відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премій Critics Choice Awards 2024. Найбільше нагород (одразу вісім штук) забрала стрічка "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Ще шість статуеток дісталося "Барбі". А серіали "Ведмідь" і "Сварка" забрали по чотири нагороди.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.
Найкращий фільм: "Оппенгеймер"
Найкращий актор: Пол Джаматті ("Залишені")
Найкраща актриса: Емма Стоун ("Бідолахи")
Найкращий режисер: Крістофер Нолан "Оппенгеймер"
Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
Найкращий молодий актор: Домінік Сесса ("Залишені")
Найкращий акторський ансамбль: "Оппенгеймер"
Найкращий оригінальний сценарій: Грета Гервіг та Ной Баумбах ("Барбі")
Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво")
Найкраща операторська робота: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")
Найкраща пісня: "I'm Just Ken" ("Барбі")
Найкращий мультфільм: "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
Найкраща комедія: "Барбі"
Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь"
Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"
Найкращий мінісеріал: "Сварка"
Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін "Спадкоємці"
Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук "Спадкоємці"
Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап "Ранкове шоу"
Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі "Корона"
Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт "Ведмідь"
Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі "Ведмідь"
Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак "Ведмідь"
Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп "Вбивства в одній будівлі"
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