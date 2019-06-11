Уникайте перегріву: Комаровський дав поради про те, як перенести дорогу

Комаровський пояснив, що обов'язково потрібно зробити перед поїздкою, щоб уникнути нудоти
Доктор Комаровський розповів, що таке морська хвороба і чому з'являється заколисування в транспорті. Він дав поради про те, як впоратися з заколисуванням тим, хто важко переносить дорогу.
Комаровський пояснив, що заколисування – це стан при якому людину в поїздці нудить, паморочиться голова, рясне слиновиділення, пітливість, нудота і блювота. Виникає такий стан при тривалому подразненні вестибулярного апарату – в поїздках автобусом, прогулянках на воді, в літаках.
Для того, щоб полегшити стан пацієнта, йому потрібно:
В якості профілактики Комаровський порадив перед поїздкою, польотом або прогулянкою на катері уникати рясного і жирного харчування, не вживати алкоголь, солодких газованих напоїв, солоного і молочного. Поїсти потрібно не пізніше, ніж за дві години до поїздки. У літаку по можливості потрібно вибирати місце біля крила і в будь-якому транспорті потрібно уникати перегріву.
Крім того, перед поїздкою потрібно відвідати лікаря і узгодити з ним можливість прийому спеціальних ліків, які зменшують симптоми заколисування.
Комаровський розповів, як швидко впоратися з заколисуванням в транспорті (YouTube/Доктор Комаровський)
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