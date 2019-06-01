Прості істини: Комаровський назвав три причини поганого сну у дитини

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський порадив, що робити, якщо малюк погано спить вночі

Доктор Комаровський розповів про те, через які причини у маленьких дітей виникають розлади сну. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше зруйнував популярний міф про ГРВІ, розповів батькам, що за розладами сну у дітей, як правило, стоять очевидні і прості причини.

Комаровський розповів про причини поганого сну у дитини (фото: pixabay.com)

Серед основних причин проблем зі сном:

неправильний режим дня;

недостатність фізичних навантажень;

неправильні параметри повітря в кімнаті, де спить дитина.

"Снодійні засоби дітям показано вкрай рідко і ніколи не повинні використовуватися у порядку самолікування", - стверджує Комаровський.

Комаровський розповів про причини поганого сну у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

До речі, доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вид алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.

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