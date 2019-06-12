Небезпечна краса: Уляна Супрун застерегла жінок

Уляна Супрун відрадила жінок від тривалого носіння підборів
Уляна Супрун виступила проти нав'язування патріархальних стереотипів щодо обов'язкового носіння жінкою взуття на високих підборах на роботі та під час офіційних зустрічей. Про це глава МОЗ написала на своїй Facebook-сторінці.
На думку Уляни Супрун, високі підбори - це красиво і стильно, якщо добровільно. Таке взуття має в першу чергу бути зручним, мати хороший супінатор, а сам підбор повинен бути посередині п'яти.
В. о. міністра охорони здоров'я застерігає жінок, що навіть комфортне взуття на високих підборах може зашкодити здоров'ю ніг і спини при тривалому носінні.
Уляна Супрун виступає категорично проти примусу роботодавцями жінок до носіння підборів, як це сталося недавно в Японії. До того ж, ряд хвороб робить життя на підборах нестерпним.
Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)
Уляна Супрун розповіла про негативні наслідки носіння високих підборів:
Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)
Уляна Супрун дала поради, як зменшити ризики від високих каблуків, якщо ви все ж вирішили час від часу носити таке взуття.
Супрун розповіла про небезпеку високих підборів для здоров'я жінок (фото: pixabay.com)
Незважаючи на такі суттєві недоліки, деякі дослідження переконливо доводять, що носіння високих підборів має позитивний психологічний ефект, адже підвищує впевненість у собі.
Також дослідники вказують, що носіння високих каблуків може зміцнити м'язи гомілок спочатку, протягом перших трьох років, однак після цього відбувається зворотний процес - м'язи послаблюються.
Раніше Уляна Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно впливає на стан шкіри.
Також ми писали про те, що доктор Комаровський дав поради, як уникнути випадкового проковтування дитиною батарейок, які є смертельно небезпечними для малюка.
До речі, Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися з фахівцями, а не шукати порад в інтернеті.