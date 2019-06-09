Саме час нашкодити собі: Супрун про те, як захистити шкіру під час спеки

Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун пояснила, що може отримати людина разом з бронзовим загаром

Уляна Супрун розповіла, що спека зовсім не підходить для того, щоб засмагати, так як ультрафіолет негативно відбивається на стані шкіри. Він сприяє утворенню зморшок, сухості шкіри, появі опіків і навіть може спровокувати рак. Як уберегти свою шкіру від негативного впливу ультрафіолету, Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Засмага - це спроба шкіри захиститися від пошкодження ультрафіолетовим промінням. Для цього спеціальні клітини - меланоцити, синтезують пігмент меланін, і він поширюється в шкірі. Ми відрізняємося за здатністю утворювати меланін, тому якщо у вас біла шкіра, "до якої засмага не липне", як можна раніше киньте спроби стати бронзовими", - написала Супрун.

Вона зазначила, що ультрафіолет здатний викликати мутації, які збільшують ризик виникнення раку шкіри. Меланоцити можуть почати активно ділитися і привести до утворення меланоми – агресивної пухлини, схильної до метастазів.

Також Супрун пояснила, що ультрафіолет сушить шкіру і це призводить до швидкого її старіння, так як ультрафіолет активує ферменти, які відповідають за її пружність. Ультрафіолет активізує герпевірус і це особливо помітно, коли під час відпочинку на сонці у людини з'являються різні "простуди" на губах.

Супрун пояснила, чому засмагати шкідливо (facebook.com/ulanasuprun)

Щоб подбати про шкіру в спекотний літній період, Уляна Супрун дала кілька порад:

Користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 і фільтрами променів UVA і UVB. Не варто шукати крем з максимальним захистом: крем з SPF 30 блокує або відбиває 97% променів, а 50 - 98%.

Останні дослідження показали, що компоненти сонцезахисних кремів протягом доби проникають в кров. Зараз дерматологи та онкологи запевняють, що шкода від ультрафіолету переважає шкоду від компонентів крему, і не треба відмовлятися від захисту.

Перевіряйте термін придатності сонцезахисного крему. Протягом всього року вибирайте крем із захистом від ультрафіолету.

Пам'ятайте про правило чайної ложки - крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла. Більшість людей наносять мало крему, але він потрібен і рукам, і пальцях рук і ніг, і вухам, і на литках.

Вибирайте засіб, який не містить парабенів - вони збільшують ймовірність закриття пор на шкірі і утворення комедонів і акне.

Кращим компонентом, який захищає від сонця, є оксид цинку. Але такі креми, як правило, густі і жирні, і нагадують білила. Креми, що містять компоненти, що поглинають ультрафіолет, зручніші в користуванні, хоча і не так надійні.

Якщо ви весь день на сонці, оновлюйте крем кожні 2 години. Але краще не виходьте на вулицю в період з 10 ранку до 4 вечора. Перебування в тіні на 30% зменшує ймовірність численних опіків у дітей.

Не покладайтеся виключно на сонцезахисний крем. Він зменшує частку променів, що потрапляють на шкіру, але не повністю. Тому потрібно носити закритий одяг, капелюхи і окуляри.

Це може здатися парадоксальним, але саме закритий легкий одяг з натуральної тканини і спеціальний спортивний одяг, не пропускають УФ, вони краще врятують вас від опіку і перегріву, ніж оголена шкіра. Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

Ми не одразу помічаємо, що згоріли, адже сонячні опіки розвиваються повільно, особливо в похмурий день. Якщо ви згоріли, треба негайно піти в тінь або приміщення і охолодити опік. Допоможе прохолодний душ або компрес.

Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол, якщо тільки вони вам не протипоказані.

Після опіку слід вживати багато рідини - перегрів може викликати зневоднення. А також потрібно вживати продукти, багаті фолієвою кислотою і каротиноїди: брокколі, шпинат, печінка, морква, перець, смородину. Саме їх нутрієнти допоможуть відновитися після опіку.

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