Опасная красота: Уляна Супрун предостерегла женщин

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун посоветовала женщинам не носить каблуки длительное время

Уляна Супрун выступила против навязывания патриархальных стереотипов относительно обязательного ношения женщиной обуви на высоких каблуках на работе и во время официальных встреч. Об этом глава Минздрава написала на своей Facebook-странице.

По мнению Уляны Супрун, высокие каблуки - это красиво и стильно, если добровольно. Такая обувь должна в первую очередь быть удобной, иметь хороший супинатор, а сам каблук должен быть посередине пятки.

И. о. министра здравоохранения предостерегает женщин, что даже комфортная обувь на высоких каблуках может повредить здоровью ног и спины при длительном ношении.

Уляна Супрун выступает категорически против принуждения работодателями женщин к ношению каблуков, как это произошло недавно в Японии. К тому же, ряд болезней делает жизнь на каблуках невыносимой.

Супрун рассказала об опасности высоких каблуков для здоровья женщин (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун рассказала о негативных последствиях ношения высоких каблуков:

Риск возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риска травмирования, в том числе и переломов голени, что требует сложного и длительного лечения.

Каблуки могут изменить механику ходьбы из-за увеличения жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц.

Регулярное ношение каблуков (больше трех лет) приводит к ослаблению четырех функциональных мышц голени и разбалансированию стопы.

Сокращение мышц задней части ноги и расслабление мышц передней, что увеличивает риски травмирования.

Ношение каблуков может негативно повлиять на колени и привести к развитию остеоартроза.

При ношении каблуков значительно увеличивается давление на стопу (каблук 7,5 см повышает давление на 76%). Со временем стопа, которая страдает от перегрузки, становится более плоской. К тому же давление на стопы сопровождается болью, появлением мозолей и наростов.

Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы, в просторечии "косточки" - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.

Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине из-за смещения центра тяжести.

Супрун рассказала об опасности высоких каблуков для здоровья женщин (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун дала советы, как уменьшить риски от высоких каблуков, если вы все же решили время от времени носить такую обувь.

Нужно регулярно выполнять упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

Выбирать просторную обувь, а не узкие модели.

Беременным женщинам, особенно на поздних сроках, следует воздержаться от каблуков из-за увеличения давления на стопу при наборе веса.

Если есть склонность к отекам, то лучше воздержаться от "красивой" обуви.

Супрун рассказала об опасности высоких каблуков для здоровья женщин (фото: pixabay.com)

Несмотря на такие существенные недостатки, некоторые исследования убедительно доказывают, что ношение высоких каблуков имеет положительный психологический эффект, ведь повышает уверенность в себе.

Также исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала, в течение первых трех лет, однако после этого происходит обратный процесс - мышцы ослабляются.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал советы, как избежать случайного проглатывания ребенком батареек, которые является смертельно опасными для малыша.

Кстати, Уляна Супрун призвала пары, которые решили родить ребенка, тщательно планировать беременность, правильно готовиться к зачатию и консультироваться со специалистами, а не искать советов в интернете.