Брехня: Супрун розвінчала поширений міф про популярний фрукт

Супрун розвінчала міф про яблука (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, що потрібно знати про яблука

Уляна Супрун розвінчала поширений міф про яблука та зазначила, що даний продукт не має заліза, як спочатку прийнято вважати. Про це експерт розповіла в соціальній мережі Facebook.

Залізо варто шукати в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі, адже воно потрібно організму для переносу кисню еритроцитами, роботи м'язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування ряду ферментів.

Експерт зазначила: "Брак заліза в раціоні або нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію - недолік гемоглобіну і, як наслідок, погане постачання кисню тканинам".

Уляна Супрун розвінчала міф про яблука (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб запобігти брак заліза Супрун рекомендує дотримуватися ряду порад:

Дітям слід раз на рік робити аналіз крові, а в разі необхідності не нехтувати курсами добавок заліза.

Жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат. Дискомфорт і біль означають, що слід пройти огляд.

Якщо у вас є друзі або родичі вегани, не треба їх переконувати їсти м'ясо. Краще переконайтеся, що вони раз на рік здають аналіз крові і приймають добавки заліза, вітамін D та вітамін В12.

Полюбіть готувати їжу і дізнаватися про неї. Поліпшення культури харчування та обізнаності людей про їжу - одна з цілей ВООЗ. Створіть собі повноцінний раціон, який легко і приємно дотримуватися.

Сонливість, задишка, сині губи, млявість - це сигнали того, що слід здати аналіз крові.

Уляна Супрун розвінчала міф про яблука (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як не стати жертвою їжі, і чому домашня їжа набагато корисніше.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно відбивається на стані шкіри.

Крім того, чиновниця вирішила розповісти всю правду про їжу, що росте в наших дворах.