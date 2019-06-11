ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Брехня: Супрун розвінчала поширений міф про популярний фрукт

STYLERЖиття    11.06.2019 - 11:59
Брехня: Супрун розвінчала поширений міф про популярний фрукт
Супрун розвінчала міф про яблука (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, що потрібно знати про яблука

Уляна Супрун розвінчала поширений міф про яблука та зазначила, що даний продукт не має заліза, як спочатку прийнято вважати. Про це експерт розповіла в соціальній мережі Facebook.

Залізо варто шукати в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі, адже воно потрібно організму для переносу кисню еритроцитами, роботи м'язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування ряду ферментів.

Експерт зазначила: "Брак заліза в раціоні або нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію - недолік гемоглобіну і, як наслідок, погане постачання кисню тканинам".

Брехня: Супрун розвінчала поширений міф про популярний фрукт

Уляна Супрун розвінчала міф про яблука (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб запобігти брак заліза Супрун рекомендує дотримуватися ряду порад:

  • Дітям слід раз на рік робити аналіз крові, а в разі необхідності не нехтувати курсами добавок заліза.
  • Жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат. Дискомфорт і біль означають, що слід пройти огляд.
  • Якщо у вас є друзі або родичі вегани, не треба їх переконувати їсти м'ясо. Краще переконайтеся, що вони раз на рік здають аналіз крові і приймають добавки заліза, вітамін D та вітамін В12.
  • Полюбіть готувати їжу і дізнаватися про неї. Поліпшення культури харчування та обізнаності людей про їжу - одна з цілей ВООЗ. Створіть собі повноцінний раціон, який легко і приємно дотримуватися.
  • Сонливість, задишка, сині губи, млявість - це сигнали того, що слід здати аналіз крові.

Брехня: Супрун розвінчала поширений міф про популярний фруктУляна Супрун розвінчала міф про яблука (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як не стати жертвою їжі, і чому домашня їжа набагато корисніше.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно відбивається на стані шкіри.

Крім того, чиновниця вирішила розповісти всю правду про їжу, що росте в наших дворах.

Не є хворобою: Супрун розвіяла поширений міф Туберкульоз, гепатит і герпес: Супрун зруйнувала міф про кальяни
Новини України супрун
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся