Оля Полякова заявила про політичні амбіції: мені б хотілося

Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Оля Полякова висловилася про бажання займатися політикою

Оля Полякова висловилася про свої політичні амбіції і намір "піти в президенти". Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. "Королева ночі" зізналася, що бажання смішити було у неї з дитинства. З цієї розповіді у ведучого з'явився логічне запитання, чи не час Поляковій в президенти.

На що артистка відповіла запитанням: "Навіщо ти так зі мною?" Також співачка сказала, що "президент завжди поганий", а вона хоче "жити і летіти".

Але в подальшій бесіді артистка зізналася, що "можливо коли небудь". Також вона сказала, що її дуже цікавить політика - співачка регулярно моніторить ЗМІ, щоб знати про події в країні.

"Мені б хотілося якось проявитися", - заявила Полякова.

Гордон запропонував співачці перейняти естафету у Володимира Зеленського, який під час кампанії заявив, що йде лише на один термін.

Співрозмовники дійшли висновку, що наступним президентом обов'язково повинна стати жінка.

Оля Полякова розповіла, коли піде в політику (відео: YouTube/В гостях у Гордона)

Нагадаємо, що напередодні позачергових парламентських виборів Оля Полякова оголосила про створення першої в Україні жіночої партії. За задумом політична організація повинна була займатися проблемами здоров'я, сирітства - тим, "чим чоловіки не хочуть займатися". Але далі планів справа не пішла.