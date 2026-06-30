Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом
Министерство энергетики Украины уже принимает меры для стабилизации ситуации в энергосистеме. Глава ведомства объяснил, как будут проходить пиковые периоды потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра энергетики Дениса Шмыгаля.
На фоне аномальной жары в Европе энергетическая система Украины столкнулась с серьезной нагрузкой.
Команда министра уже разработала план для минимизации дефицита электроэнергии. К его реализации привлечены соответствующие службы и предприятия энергетического сектора.
Они получили задание:
- рассмотреть вопрос оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации (это поможет увеличить объем производства электроэнергии в периоды максимального потребления);
- как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы;
- запустить оборудование тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;
- усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности, газовой генерации;
- использовать установки хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок;
- обеспечить дополнительный импорт электроэнергии из ЕС;
- решить вопрос увеличения импорта электроэнергии государственными предприятиями.
"Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00-22:00) является важным вкладом каждого в обеспечение надежного электроснабжения", - отметил Денис Шмыгаль.
Ранее РБК-Украина сообщило, что Украина вынуждена вернуться к графикам отключений. Узнайте, где и когда не будет света 30 июня.
Также мы объясняли, почему графики действуют вечером, несмотря на то, что пик жары приходится на день.
Кроме того, РБК-Украина поинтересовалось у специалистов, какими могут быть отключения в летний период, а также в каких регионах ситуация может быть самой сложной. Все детали можно узнать в материале по ссылке.