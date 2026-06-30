Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом

Министерство энергетики Украины уже принимает меры для стабилизации ситуации в энергосистеме. Глава ведомства объяснил, как будут проходить пиковые периоды потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Команда министра уже разработала план для минимизации дефицита электроэнергии . К его реализации привлечены соответствующие службы и предприятия энергетического сектора.

Ранее РБК-Украина сообщило, что Украина вынуждена вернуться к графикам отключений. Узнайте, где и когда не будет света 30 июня.

Также мы объясняли, почему графики действуют вечером, несмотря на то, что пик жары приходится на день.

Кроме того, РБК-Украина поинтересовалось у специалистов, какими могут быть отключения в летний период, а также в каких регионах ситуация может быть самой сложной. Все детали можно узнать в материале по ссылке.