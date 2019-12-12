Вони ж не знали: Оля Полякова різко висловилася про виступаючих у Росії артистів

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова висловилася про Ані Лорак, Світлану Лободу та інших виступаючих у Росії виконавців

Оля Полякова розповіла, як ставиться до українських артистів, які виступають в Росії в той час, як представники цієї країни-агресорки вбивають наших громадян на Донбасі.

В інтерв'ю Дмитру Гордону популярна українська співачка зізналася, що у неї до таких людей "двояке ставлення".

"З одного боку, я вважаю, що люди з телевізора, лідери думок, вони впливають на думки людей, соціуму. І, звичайно ж, їх вчинки оцінюються так: якщо вони це роблять, значить – це добре. Ось в цьому випадку їх відповідальність моральну я, напевно, якось засуджую... Хоча хто я така, щоб когось засуджувати. З іншого боку, у людей є колективи, сім'ї... Розумієте, про що я кажу? Комусь тоді це здавалося єдиним вірним способом (заробляти гроші в Росії – ред.)", - зазначила зірка.

"Нехай кожен відповідає за себе. Я вважаю, що публічна людина повинна мати позицію. І відмовчуватися, говорити, що "ми за мир у всьому світі", "у політику не ліземо", "нічого не обговорюємо"... Доросла людина повинна мати позицію. А тим більше людина, яка є зіркою, бо на тебе ж дивляться підлітки, діти. Як же їм тоді скласти – що таке добре, а що таке погано?" - додала Полякова.

За словами співачки, українські артисти, які їздять в Росію, вважають, що "в Україні погано, немає ринку, а ось там все добре, там гроші".

"Вони не захотіли розвивати ринок в Україні... Вони ж не знали, що він розвинеться", - резюмувала Полякова, яка збирає стадіони на ряду з гуртами Океан Ельзи, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Антитіла і багатьма іншими актуальними українськими артистами.

Додамо, що з тих пір, як Росія напала на Україну, з концертами в РФ їздили і продовжують їздити Іван Дорн, Софія Ротару, Світлана Лобода, Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко (комік-дует "Кролики"), група ANNA MARIA та багато інших виконавців. Деякі з них після 2014 року і зовсім влаштувалися в Росії майже на постійній основі, наприклад, Ані Лорак і Таїсія Повалій.

Оля Полякова висловилася про українських артистів, які гастролюють по Росії