Оля Полякова заявила о политических амбициях: мне бы хотелось

Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Оля Полякова высказалась о желании заниматься политикой

Оля Полякова высказалась о своих политических амбициях и намерении "пойти в президенты". Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону. "Королева ночи" призналась, что желание смешить было у нее с детства. Из этого рассказа у ведущего появился логичный вопрос, не пора ли Поляковой в президенты.

На что артистка ответила вопросом: "Зачем ты так со мной?" Также певица сказала, что "президент всегда плохой", а она хочет "жить и лететь".

Но в дальнейшей беседе артистка призналась, что "возможно когда нибудь". Также она сказала, что ее очень интересует политика - певица регулярно мониторит СМИ, чтобы знать о происходящих в стране событиях.

"Мне бы хотелось как-то проявиться", - заявила Полякова.

Гордон предложил певице перенять эстафету у Владимира Зеленского, который во время кампании заявил, что идет всего на один срок.

Собеседники пришли к выводу, что следующим президентом обязательно должна стать женщина.

Оля Полякова рассказала, когда пойдет в политику (видео: YouTube/В гостях у Гордона)

Напомним, что накануне внеочередных парламентских выборов Оля Полякова объявила о создании первой в Украине женской партии. По замыслу политическая организация должна была заниматься проблемами здоровья, сиротства - тем, "чем мужики не хотят заниматься". Но далее замысла дело не пошло.