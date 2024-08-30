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Оля Полякова поразила внешним видом без макияжа в новом клипе (видео)

Пятница 30 августа 2024 18:56
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Оля Полякова поразила внешним видом без макияжа в новом клипе (видео) Оля Полякова (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова представила трек "Білий налив", над созданием которого работали сразу две известные певицы - TAYANNA и Ирина Билык, сэмпл легендарного хита которой был использован в композиции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Песня "Білий налив" - это первый опыт работы Оли Поляковой с Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA, которая стала автором трека.

Также в нем Полякова использовала сэмпл хита певицы Ирины Билык, а именно ее композиции "Так просто" 1996 года.

Оля лично обратилась к Билык с просьбой разрешить использовать отрывок песни.

Режиссером видеоклипа на песню "Білий налив" стал Дмитрий Шмурак, который уже работал с певицей над работой "Эй, секундочку", "Королева Ночи" и другие.

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

Новую работу Поляковой снимали под Киевом. Романтическая песня рассказывает о чувстве героини на этапе угасания отношений, и эта любовь начинает напоминать детектив. Когда-то героиня вдохновлялась взглядом своего избранника, но сейчас ей грустно, ведь "своевременно глаза любимого как лампочки погасли".

Реакция юзеров

Фаны знаменитости оценили ее новый трек и отметили, что Полякова находится в превосходной физической форме, а также хорошо смотрится без макияжа.

Оля Полякова поразила внешним видом без макияжа в новом клипе (видео)

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

  • Гарна пісня, якраз на останній день літа аж настрій підіймає, що хочеться танцювати та веселитися
  • Ольга дуже гарна без макіяжу. Природня краса - найкраща
  • Нарешті впізнаю Олю, все ж це ваше ДНК, це заходить
  • Яка шикарна фізична форма
  • Мені дуже сподобався Ваш МАЙКАП
  • Кліп взагалі шедевральний. Оля сексі як завжди

К слову, "Білий налив" - не последняя совместная работа Оли в сотрудничестве с TAYANNA. Артистки записали еще одну композицию, съемки клипа, на которую состоялись на Капри, но подробности работы пока держатся в секрете.

Недавно Полякова поразила сеть невероятной схожестью с мамой.

ТакжеПолякова со сцены высказалась о Виннике и его "волчицах".

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