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Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео)

П'ятниця 30 серпня 2024 18:56
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Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео) Оля Полякова (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Полякова презентувала трек "Білий налив", над створенням якого працювали одразу дві відомі співачки - TAYANNA та Ірина Білик, семпл легендарного хіта якої було використано у композиції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавиці.

Пісня "Білий налив" - це перший досвід роботи Олі Полякової з Тетяною Решетняк, відомою як TAYANNA, яка стала авторкою треку.

Також у ньому Полякова використала семпл хіта співачки Ірини Білик, а саме її композиції "Так просто" 1996 року.

Оля особисто звернулась до Білик з проханням дозволити використати уривок пісні.

Режисером відеокліпу на пісню “Білий налив” став Дмитро Шмурак, який вже працював зі співачкою над роботою "Эй, секундочку", "Королева Ночі" та інші.

Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео)

Оля Полякова (фото: пресслужба)

Нову роботу Полякової знімали під Києвом. Романтична пісня розповідає про почуття героїні на етапі згасання стосунків, і це кохання починає нагадувати детектив. Колись героїня надихалась поглядом свого обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого як лампочки згасли".

Реакція юзерів

Фани знаменитості оцінили її новий трек і зазначили, що Полякова перебуває у чудовій фізичній формі, а також гарно виглядає без макіяжу.

Оля Полякова вразила зовнішнім виглядом без макіяжу у новому кліпі (відео)

Оля Полякова (фото: пресслужба)

  • Гарна пісня, якраз на останній день літа аж настрій підіймає, що хочеться танцювати та веселитися
  • Ольга дуже гарна без макіяжу. Природня краса - найкраща
  • Нарешті впізнаю Олю, все ж це ваше ДНК, це заходить
  • Яка шикарна фізична форма
  • Мені дуже сподобався Ваш МАЙКАП
  • Кліп взагалі шедевральний. Оля сексі як завжди

До слова, "Білий налив" - не остання спільна робота Олі у співпраці з TAYANNA. Артистки записали ще одну композицію, зйомки кліпу на яку відбулись на Капрі, але подробиці роботи поки тримаються у секреті.

Нещодавно Полякова вразила мережу неймовірною схожістю з мамою.

Також Полякова зі сцени висловилася про Винника та його "вовчиць".

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