Ольга Сумская призналась, когда в последний раз виделась с внуками и дочерью, которые живут в РФ

Ольга отметила, что регулярно поддерживает связь с семьей, в частности следит за взрослением двух внуков через видеосвязь.

Однако, из-за войны, они еще не имели возможности увидеться лично. Знаменитость подчеркнула, что ее дочь Антонина является самым родным человеком, которому она может полностью доверять, и признается, что очень хочет как можно скорее обнять всю свою семью.

"Нет, я не видела их с начала полномасштабного вторжения. Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении - миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют - им уже семь и четыре года. Что говорить, очень хочется встретиться", - поделилась Сумская.

Ольга Сумская с Антониной Паперной (фото: instagram.com/olgasumska)

"Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине - и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка - это моя душа, как и Анечка", - добавила она.

Как рассказывает артистка, ее дочь Антонина продолжает жить и работать в России. По ее словам, они редко обсуждают профессиональные вопросы, сосредотачивая внимание на семейных моментах.

Ольга подчеркивает, что для Паперной война стала тяжелым эмоциональным испытанием, а длительные периоды разлуки с близкими еще больше усложняют ситуацию.

"Как ей живется? Воспитывает деток, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно. О работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю - ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", - призналась Сумская.

Напомним, у Ольги в РФ проживает двое внуков - 7-летняя Ева и 3-летний Даниил. Их Антонина Паперная родила от российского актера Владимира Яглыча, который, судя по публикациям в Instagram, имеет пророссийскую позицию относительно войны в Украине.

Антонина Паперная с мужем (фото: instagram.com/tony__pepper)

Так, он горевал из-за смерти актера Сергея Пускепалиса, который открыто поддерживал полномасштабную войну и разбился в ДТП, когда ехал на оккупированную территорию Украины с «волонтерской помощью».

Сейчас Антонина снимается в российских сериалах, показывает в Instagram красивую жизнь, в том числе и отдых за границей, куда она выезжала в 2023 году. Ранее Ольга Сумская в интервью заявляла, что ее старшая дочь не имеет возможности уехать из России.