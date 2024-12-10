"Там такие объятия были". Ольга Сумская заговорила об изменах Борисюка

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, чувствовала ли она химию к коллегам на съемочной площадке, и как относится к возможному роману ее мужа Виталия Борисюка с другими актрисами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий актрисы для "Люкс ФМ".

Так, по словам звезды, химия на съемочной площадке очень опасна. Именно там рождаются такие романы, или же на сцене.

Ее любовь с Борисюком, говорит Ольга, началась именно во время репетиции мюзикла.

"Я тогда была замужем (за украинским актером Евгением Паперным). И так все родилось. Страсти безумные бушевали в театре, поэтому надо быть очень осмотрительными", - сказала Сумская.

На вопрос журналистки, не было ли у нее опасений, что этот брак может разрушиться из-за новой химии с кем-то, актриса ответила, что не нашла более яркого, чем Виталий, мужчину.

Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)

"Ну, ярче Борисюка я не встретила, честно говоря, за эти годы. Поэтому, Виталик, мое сердце с тобой", - заявила артистка.

Звезда также рассказала о своем отношении к возможным романтическим интригам мужа с коллегами по сцене. Ольга признается, что ревность ей присуща и она часто наблюдает за поведением любимого.

Актриса отмечает, что иногда мягко намекает мужу на необходимость быть сдержаннее во время откровенных сцен. Сам Виталий пытается успокоить жену, объясняя, что такие моменты - это часть актерской профессии, где все сводится к игре и глубокому погружению в роль.

"Я ревнива. У нас есть спектакль "Боинг". Мы сделали омоложение стюардесс, нашли молодых актрис. Виталик играл с молодыми партнершами и там такой танец, там такие объятия, что я стояла за кулисами и меня колотило. Я справилась. Но потом могла сказать ему: "Что это ты так обнимаешь?". А он говорит: "Я же должен сделать так, чтобы зритель поверил". Мы - женщины, нам это присуще", - пояснила знаменитость.

Личная жизнь Сумской

Ольга Сумская была замужем дважды. Ее первым мужем стал актер Евгений Паперный, с которым она прожила в браке четыре года.

Вторым мужем актрисы является Виталий Борисюк. Интересно, что все трое работали вместе в спектакле "Кровавая свадьба", события которого частично отобразились в реальной жизни: Виталий сумел завоевать сердце Ольги, отбив ее от первого мужа.

Что касается детей, то от союза с Евгением Паперным Сумская родила дочь Антонину, которая сейчас проживает в РФ, а в браке с Борисюком появилась на свет их общая дочь Анна.