Ольга Сумська зізналася, коли востаннє бачилася з онуками та донькою, які живуть в РФ

Ольга зазначила, що регулярно підтримує зв'язок з родиною, зокрема слідкує за зростанням двох онуків через відеозв'язок.

Однак, через війну, вони ще не мали змоги побачитися особисто. Знаменитість підкреслила, що її донька Антоніна є найріднішою людиною, якій вона може повністю довіряти, і зізнається, що дуже хоче якомога швидше обійняти всю свою родину.

"Ні, я не бачила їх з початку повномасштабного вторгнення. Ми кожного дня на телефонному зв’язку. Не одна я в такому становищі - мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв’язку. Шалено швидко дорослішають - їм вже сім і чотири роки. Що казати, дуже хочеться зустрітися", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)

"Дай Боже, щоб настав мир в Україні - і я обійняла своїх дітей. З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка - це моя душа, як і Ганнуся", - додала вона.

Як розповідає артистка, її донька Антоніна продовжує жити й працювати в Росії. За її словами, вони рідко обговорюють професійні питання, зосереджуючи увагу на сімейних моментах.

Ольга підкреслює, що для Паперної війна стала важким емоційним випробуванням, а тривалі періоди розлуки з близькими ще більше ускладнюють ситуацію.

"Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно. Про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю - їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", - зізналася Сумська.

Нагадаємо, в Ольги в РФ проживає двоє онуків - 7-річна Єва та 3-річний Данило. Їх Антоніна Паперна народила від російського актора Володимира Яглича, який, судячи з публікацій в Instagram, має проросійську позицію щодо війни в Україні.

Антоніна Паперна з чоловіком (фото: instagram.com/tony__pepper)

Так, він сумував через смерть актора Сергія Пускепаліса, який відкрито підтримував повномасштабну війну та розбився у ДТП, коли їхав на окуповану територію України з "волонтерською допомогою".

Наразі Антоніна знімається в російських серіалах, показує в Instagram красиве життя, у тому числі і відпочинок за кордоном, куди вона виїжджала у 2023 році. Раніше Ольга Сумська в інтерв'ю заявляла, що її старша дочка не має можливості виїхати з Росії.