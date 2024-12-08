Ольга Сумская призналась, возобновила ли отношения с родной сестрой после конфликта

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для программы "Неймовірна правда про зірок".

Известно, что до начала полномасштабной войны сестры общались довольно редко. Однако с 2024 года их контакты практически прекратились.

Причиной такого разрыва стала дочь Ольги - Антонина Паперная, которая живет в России и до сих пор не высказалась о войне в Украине, что вызвало критику и повлияло на отношение в семье.

Ольга Сумская с Антониной Паперной (фото: instagram.com/olgasumska)

Журналистка спросила у знаменитости, возможно ли примирение с сестрой Натальей и есть ли шансы, что вся семья соберется за рождественским столом.

На это актриса отметила, что пытается делать шаги для восстановления отношений, но пока Наталья не отвечает взаимностью и избегает контакта.

"Я жду от нее этого звонка и если он прозвучит, то я буду счастлива. Я периодически ей звоню. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", - поделилась артистка.

Как вспоминала ранее Ольга, во время церемонии награждения Шевченковских лауреатов, которая состоялась в этом году в театре Ивана Франко, Наталья не подошла к ней, чтобы поздороваться.

"Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - рассказала звезда.

Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Поссорился со своей звездной тетей также сын Сумской-старшей - Вячеслав Хостикоев.

Он осудил действия своей двоюродной сестры, живущей в России, на что Ольга ответила, поддержав свою дочь. Это привело к напряженности в семейных отношениях, поскольку каждый из членов семьи стал на свою сторону в конфликте.

Вячеслав Хостикоев (фото: instagram.com/khostikoiev)