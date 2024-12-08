ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту

Неділя 08 грудня 2024 17:30
UA EN RU
Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту Ольга та Наталія Сумські (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, чи налагодила спілкування зі старшою сестрою Наталією Сумською після конфлікту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для програми "Неймовірна правда про зірок".

Відомо, що до початку повномасштабної війни сестри спілкувалися доволі рідко. Проте з 2024 року їхні контакти практично припинилися.

Причиною такого розриву стала донька Ольги - Антоніна Паперна, яка мешкає в Росії та досі не висловилася про війну в Україні, що викликало критику та вплинуло на ставлення в родині.

Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту

Ольга Сумська з Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)

Журналістка запитала у знаменитості, чи можливе примирення з сестрою Наталею та чи є шанси, що вся родина збереться за різдвяним столом.

На це акторка зазначила, що намагається робити кроки для відновлення стосунків, але поки що Наталія не відповідає взаємністю і уникає контакту.

"Я чекаю від неї цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я періодично їй дзвоню. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", - поділилася артистка.

Як згадувала раніше Ольга, під час церемонії нагородження Шевченківських лауреатів, яка відбулася цього року в театрі Івана Франка, Наталія не підійшла до неї, щоб привітатися.

"Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", - розповіла зірка.

Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту

Наталія Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Посварився зі своєю зірковою тіткою також син Сумської-старшої - В’ячеслав Хостікоєв.

Він засудив дії своєї двоюрідної сестри, що живе в Росії, на що Ольга відповіла, підтримавши свою доньку. Це призвело до напруженості у родинних відносинах, оскільки кожен з членів родини став на свій бік у конфлікті.

Ольга Сумська зізналася, чи відновила стосунки з рідною сестрою після конфлікту

В’ячеслав Хостікоєв (фото: instagram.com/khostikoiev)

До слова, раніше Тіна Кароль показалася з сином у військовій формі.

Також син музиканта Лесика розповів про його стан після зупинки серця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумська Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни