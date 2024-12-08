Сын музыканта Лесика рассказал о его состоянии после остановки сердца: "Говорит короткими фразами"
5 декабря у музыканта Олега Лесика остановилось сердце, он упал прямо на сцене, во время концерта. Теперь же Турко (настоящая фамилия артиста) находится в реанимации, а его сын рассказал, что тот уже пришел в сознание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories сына Лесика в Facebook.
В каком состоянии Лесик
Вечером, 7 декабря, Олег Турко-младший вышел на связь и рассказал, что его отец все еще находится в реанимации. Впрочем, музыкант уже в сознании.
"Состояние - стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей", - написал сын Лесика.
Также он поблагодарил всех за поддержку. По словам Олега, близкие музыканта чувствуют, что люди волнуются за Лесика.
В каком состоянии Олег Лесик (скриншот)
Остановка сердца посреди концерта - что известно о состоянии Лесика
Напомним, на днях близкие и друзья 57-летнего Турка сообщили, что у него остановилось сердце. Музыкант упал без сознания прямо посреди концерта во Львове. Медики пытались спасти артиста, позже его госпитализировали.
Лесик, являвшийся участником и соучредителем группы DZIDZIO, оказался в реанимации. Фанов и друзей музыканта призвали поддержать сбор денег для его лечения.
Пост о госпитализации Лесика (скриншот)
Позже певица Наталья Бучинская высказалась о состоянии Турко. Она отметила, что Лесик был приглашенным гостем на концерте и выступал сольно.
"Я до сих пор не знаю диагноза, это, наверное, лучше знает его жена или врачи. Дальше все было очень быстро. Лесика реанимировали медики, а я завершала концерт. Моя команда постоянно была на связи и мы непрерывно информировали зал о положении вещей. Не было ни паники, ни сумбура. Конечно было сложно, но я знаю Лесика более 20 лет, мы друзья. Он пережил немало сложностей и я уверена, он справится и в этот раз. Он сильный и мы ему в этом поможем", - рассказывала Бучинская.
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