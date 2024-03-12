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Ольга Сумская ответила, виделась ли после начала большой войны с дочерью, которая живет в Москве

Ольга Сумская и Антонина Паперная (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ольга Сумская ответила, когда в последний раз виделась со своей старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет в России и молчит о войне в родной стране.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки в шоу "ТУР Звездами" на Люкс ФМ.

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По словам Ольги, они с дочкой не виделись более двух лет, и звезда не знает, как состоится их встреча.

"Пока это невозможно. Боль отчаяние - это те ощущения, которые царят сейчас в моем сердце. Оно грызет, оно съедает. Эти комментарии ужасные, которые я читаю... я не имею права на оправдание и любые слова, когда я должна говорить кому-то что-то, доказывать. Потому что есть убитые горем матери, есть семьи, которые потеряли все", - сказала артистка.

Ольга Сумская и Антонина Паперная (фото: facebook.com/osumska)

Слова, говорит знаменитость, ничего не дадут. Поймут, что она чувствует, только те люди, у которых родственники в РФ.

Также журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Сумской, какой у Антонины сейчас паспорт - украинский или российский.

Ольга ответила, что Паперная является украинкой с украинским паспортом, а есть ли у нее еще документ гражданина РФ - она не знает.

"Думаю, нет, но я у нее не спрашиваю. Знаете, я на эти темы не общаюсь с дочкой. Потому что это страшная боль. Просто хочется их обнять, моих родных внуков. Они растут, они бы должны были видеть свою бабушку. Я бы хотела им отдать всю себя, всю себя", - заявила звезда.

 

Напомним, Тоня Паперна проживает в РФ вместе со своим гражданским мужем, российским актером Владимиром Ягличем. С ним она воспитывает двоих детей.

В феврале 2024 года стало известно, что дочь Сумской снялась в российском сериале. Об этом она написала в Instagram, разместив фото со съемок фильма. Это спровоцировало скандал среди украинцев.

Недавно мы рассказывали, что Александр Цекало неожиданно проклял Россию и бежал в другую страну.

Также мы писали, что Оксана Марченко открыла бизнес в РФ.

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