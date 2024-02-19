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Дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериале

Понедельник 19 февраля 2024 13:46
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Дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериале Дочь Сумской продолжает жить в РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской - Антонина давно живет в Москве. Более того, она молчит о войне, даже после начала полномасштабного вторжения. А сейчас женщина снялась в российском сериале и не стесняется этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу предательницы.

Что известно об Антонине Паперной

Даже при том, что Ольга Сумская с первых дней полноценного вторжения оставалась в Украине и выражала поддержку своему народу, ее дочь решила остаться в России и продолжить развивать свою актерскую карьеру.

Практически через два года великой кровопролитной войны Антонина Паперная приняла участие в сериале "Постучи в мою дверь в Москве", который является адаптацией популярного турецкого сериала.

Паперная назвала адаптацию этого сериала "большим проектом". В сериале она исполнила роль Алины, бывшей любимой главного героя, у которой пытаются вызвать чувство ревности. Это одна из ключевых ролей по сюжету, хотя не является главной.

Антонина продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Ягличем и детьми в России.

Ольгу Сумскую неоднократно критиковали за позицию своей дочери, однако она всегда указывает, что ее душа болит собственного ребенка.

Дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериалеТоня Паперная живет в России и не унывает (фото: instagram.com/tony__pepper)

Напомним, что Ольга Сумская рассказала, почему до сих пор ее дочь в России.

Читайте также, как украинская актриса рассказала, как экс-супруг из РФ угрожал их дочери.

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Ольга Сумская
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