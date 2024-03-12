Ольга Сумська відповіла, чи бачилася після початку великої війни з донькою, яка живе в Москві

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Зі слів Ольги, вони з донькою не бачились більше двох років, і зірка не знає, як відбудеться їхня зустріч.

"Поки це неможливо. Біль розпач - це ті відчуття, які панують зараз у моєму серці. Воно гризе, воно з’їдає. Ці коментарі жахливі, які я читаю… я не маю права на виправдування і будь-які слова, коли я повинна говорити комусь щось, доводити. Тому що є згорьовані матері, є родини, які втратили все", - сказала артистка.

Ольга Сумська і Антоніна Паперна (фото: facebook.com/osumska)

Слова, каже знаменитість, нічого не дадуть. Зрозуміють, що вона відчуває, лише ті люди, в яких родичі в РФ.

Також журналістка Наталія Тур поцікавилася у Сумської, який в Антоніни нині паспорт - український чи російський.

Ольга відповіла, що Паперна є українкою з українським паспортом, а чи є у неї ще документ громадянина РФ - вона не знає.

"Думаю, ні, але я в неї не питаю. Знаєте, я на ці теми не спілкуюся з донькою. Тому що це страшний біль. Просто хочеться їх обійняти, моїх рідних онуків. Вони ростуть, вони б мали бачити свою бабусю. Я б хотіла їм віддати всю себе, усю себе", - заявила зірка.

Нагадаємо, Тоня Паперна проживає в РФ разом зі своїм цивільним чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. З ним вона виховує двох дітей.

У лютому 2024 року стало відомо, що донька Сумської знялася в російському серіалі. Про це вона написала в Instagram, розмістивши фото зі зйомок фільму. Це спричинило скандал серед українців.