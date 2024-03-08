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Александр Цекало внезапно проклял Россию и бежал в другую страну

Пятница 08 марта 2024 14:05
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Александр Цекало внезапно проклял Россию и бежал в другую страну Александр Цекало - родом из Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Известный российский музыкант, актер и шоумен Александр Цекало проклял РФ и бежал в другую страну. Об этом сообщил украинский актер Виктор Андриенко.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-проект ТСН "Наодинці" рассказывает, о чем еще говорил Андриенко.

Что Андриенко рассказал о шоумене

По словам украинского актера, с Александром Цекало он не общался определенное время, поскольку тот уехал в Америку.

"Он проклял ту страну (РФ, - Ред.). Сказал: "Я проклинаю! Я не хочу даже о ней слышать", - вспомнил Андриенко.

Он добавил, что артист при этом "продал все, что у него было".

"И сейчас где-то в Голливуде работает. Как и Роднянский (режиссер и кинопродюсер Александр Роднянский, еще раньше осудивший полномасштабное вторжение РФ в Украину, - Ред.)", - подчеркнул актер.

Позиция Цекало насчет Украины и полномасштабного вторжения РФ

Александр Цекало, родившийся 22 марта 1961 года в Киеве в семье инженеров-теплоэнергетиков, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о большой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается.

В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

Свою публичную жизнь шоумен максимально ограничил - не ведет страниц в социальных сетях, не дает интервью и не "светится" на публичных мероприятиях.

Фотографий с ним нет даже на страницах его нынешней жены Дарины Эрвин.

Со своими родственниками ни в Украине, ни в России Александр якобы не общается, и вероятно даже не помогает собственным детям от бывших жен.

Напомним, ранее известный актер призвал полностью запретить "проклятый" русский язык.

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