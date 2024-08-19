Ольга Харлан очаровала романтическими фотографиями с женихом-иностранцем

Украинская саблистка и золотая медалистка Олимпиады-2024 Ольга Харлан устроила романтическую фотосессию со своим возлюбленным, итальянцем Луиджи Самеле, и поделилась нежными кадрами со своими поклонниками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.
Так, на кадрах, которые Ольга опубликовала в своем блоге, она позирует в кружевном платье.
Свой образ она дополнила кедами, распущенными волосами и макияжем в естественных тонах.
Ее избранник на снимках одет в рубашку и брюки.
"Любовь", - написала она на итальянском.
Ольга Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)
Пользователи сети засыпали пару комплиментов и пожелали им беречь друг друга.
Ольга Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)
Напомним, Ольга и Луиджи начали встречаться в 2019 году. Он является известным итальянским фехтовальщиком и трехкратным чемпионом Европы. И хотя пара уже вместе солидный термин, фотографиями с любимым спортсменка делится крайне редко.
К слову, Луиджи уже был в Украине, знакомился с ее родителями, бабушкой и дедушкой.