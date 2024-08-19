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Ольга Харлан очаровала романтическими фотографиями с женихом-иностранцем

Ольга Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская саблистка и золотая медалистка Олимпиады-2024 Ольга Харлан устроила романтическую фотосессию со своим возлюбленным, итальянцем Луиджи Самеле, и поделилась нежными кадрами со своими поклонниками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Так, на кадрах, которые Ольга опубликовала в своем блоге, она позирует в кружевном платье.

Свой образ она дополнила кедами, распущенными волосами и макияжем в естественных тонах.

Ее избранник на снимках одет в рубашку и брюки.

"Любовь", - написала она на итальянском.

Ольга Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали пару комплиментов и пожелали им беречь друг друга.

Ольга Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)

  • Неймовірні, талановиті, відверті і щасливі. Бережіть одне одного
  • Чудові фото, сповнені ніжності, кохання, тепла
  • Які Ви неймовірно красиві 
  • Кохання спалює все навколо
  • Які душевні та емоційні фото

Напомним, Ольга и Луиджи начали встречаться в 2019 году. Он является известным итальянским фехтовальщиком и трехкратным чемпионом Европы. И хотя пара уже вместе солидный термин, фотографиями с любимым спортсменка делится крайне редко.

К слову, Луиджи уже был в Украине, знакомился с ее родителями, бабушкой и дедушкой.

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Ольга ХарланОтношенияСпортсмены