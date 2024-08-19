Горбунов восхитил снимками с младшим сыном в его день рождения: редкие фото

Сегодня, 19 августа, в семье Юрия Горбунова и Кати Осадчей большой праздник - три года исполняется их младшему сыну , в связи с чем счастливый отец показал архивные и новые снимки малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт продюсера.

Горбунов с младшим сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий вспомнил трепетный момент, когда его второй сын появился на свет.

"Ровно 3 года, как в 5:05 утра 19 августа, на Яблочный Спас, я перерезал тебе пуповину! Наш самый младший! Наш ангелочек! Наш Даниил!" - подписал публикацию Горбунов.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Также он поделился первыми достижениями своего ребенка и пожелал ему жить в мирной и процветающей стране.

Сын ведущего (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Наш умник, который начал разговаривать в 2 года! Мы с мамой самые счастливые, что ты у нас есть! Расти здоровым, сын, в мирной, богатой и преуспевающей Украине!" - отметил ведущий.

Юрий Горбунов з синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов не забыл и про маму Даниила - свою супругу Катю Осадчую. Ее он поблагодарил за такое чудо.

На снимках маленький Даниил запечатлен со своими родителями, а также со старшим братом - 7-летним Иваном. Продюсер показал несколько архивных фото, на которых малышу пара месяцев, а также снимки с уже подросшим белокурым мальчиком, который весело проводит время со своей семьей.

Семейное фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Как отреагировали подписчики Юрия Горбунова

Фолловеры телеведущего тут же принялись комментировать публикацию, желая малышу всего самого наилучшего, а также отметили счастливый вид Горбунова в браке с Осадчей:

"Юрий, вам очень идет счастье. Когда у вас появились Катя и детки, ваши глаза постоянно улыбаются".

"Поздравляю с днем рождения! Желаю мирного неба над головой, здоровья и счастья!".

"Такая булочка, которые милые фото. Поздравляю сынишку".

"Как приятно видеть счастливую семью. Сердце радуется, когда отец так любит и заботится о сынишках. Я с завистью смотрю на эту пару. Он любит ее, а она в свою очередь дарит счастье всем. Желаю успехов вашим сынишкам. Верим в победу".

Горбунов с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Своими воспоминаниями поделилась и Катя Осадчая. Она отметила, что планировала родить в начале сентября, однако малыш решил все сделать по-своему и появился почти на 2 недели раньше.

Скриншот (instagram.com/kosadcha)

Также телеведущая поделилась, как она с приключениями добиралась в роддом со средним сыном Иваном.

Скриншот (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают троих сыновей: старшего сына Илью телеведущая родила в браке с нардепом Олегом Полищуком, а младших Ивана и Даниила - от Горбунова. Пара длительное время скрывала свой роман, а поженилась лишь в начале 2017 года, за несколько недель до появления на свет Ивана.