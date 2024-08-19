Ольга Харлан зачарувала романтичними світлинами з нареченим-іноземцем

Українська шаблістка та золота медалістка Олімпіади-2024 Ольга Харлан влаштувала романтичну фотосесію зі своїм коханим, італійцем Луїджі Самеле, і поділилася ніжними кадрами зі своїми прихильниками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.
Так, на кадрах, які Ольга опублікувала у своєму блозі, вона позує в мереживній сукні.
Свій образ вона доповнила кедами, розпущеним волоссям і макіяжем у природних тонах.
Її обранець на знімках одягнений у сорочку і штани.
"Кохання", - написала вона італійською.
Ольга Харлан з коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)
Користувачі мережі засипали пару компліментами і побажали їм берегти один одного.
Ольга Харлан з коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)
Нагадаємо, Ольга та Луїджі почали зустрічатися у 2019 році. Він є відомим італійським фехтувальником та триразовим чемпіоном Європи. І хоч пара вже разом солідний термін, фотографіями з коханим спортсменка ділиться вкрай рідко.
До слова, Луїджі вже був в Україні, знайомився з її батьками, бабусею та дідусем.