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Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: "Наш котенок"

Воскресенье 18 августа 2024 14:46
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Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: "Наш котенок" Кот и Татаринцева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Танцор Евгений Кот и его жена-спортсменка Наталья Татаринцева, впервые ставшие родителями в июле этого года, растрогали сеть новыми кадрами. Они показали маленькую дочь, которая уже приняла участие в очень атмосферной фотосессии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым звездная пара поделилась в Instagram .

Как выглядит дочь Кота и Татаринцевой

Маленькой девочке, получившей необычное имя Леля, недавно исполнился первый месяц. Звездные родители наслаждаются новым опытом и часто делятся кадрами с ребенком.

Но в этот раз они показали необычные снимки. Для Лели устроили фотосессию в стиле Newborn. И получилось очень атмосферно.

Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;

Ребенок Татаринцев и Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

На некоторых фото дочь Кота и Татаринцева изобразили маленькой принцессой. Также есть кадры, где она, словно маленький зайчик, спит в гамаке, или сидит на очень красивой качели.

Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;

Маленькая дочь Евгения Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Наш котенок", - нежно подписали фото счастливые родители.

В комментариях под постом юзеры продолжают поздравлять Кота и Татаринцеву с рождением ребенка. Также пользователи пишут, что новая фотосессия получилась очень эффектной и атмосферной. Некоторые даже признались, что эти фото доводят до слез, но от счастья и восхищения.

Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;

Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: &quot;Наш котенок&quot;

Дочь Натальи Татаринцевой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Недавно жена Кота рассказывала, что провела в роддоме 14 часов. Она отмечала, что все это не так легко, как кажется.

"Но это все забывается. Сейчас мы наслаждаемся нашей крохой, которая теперь с нами", - говорила Татаринцева после того, как вернулась домой из роддома.

Кстати, ранее известная певица заявила, что стала мамой, но не для человека.

Кроме того, Дорофеева призналась, что пила перед концертом.

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