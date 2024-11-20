Елена Зеленская встретилась с Папой Римским: какой образ она выбрала (фото)

Елена Зеленская и Папа Римский встретились

Это произошло в рамках поездки первой леди для участия в мессе, посвященной 1000 дням от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Вместе с госпожой Еленой на встрече присутствовала первая министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Его позиция как глобального духовного лидера чрезвычайно важна. Поблагодарила Его Святейшество за молитвы ради мира для Украины, к которым он также призывает верующих. Украина ценит участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных, в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей как наблюдателя", - поделилась деталями жена Зеленского.

"Весь мир видит видео со издевательствами и жестокими убийствами украинских военнопленных российскими солдатами. Обесценение человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, которые имеют право быть в безопасности на родной земле", - также написала она.

Елена Зеленская и Папа Римский Франциск (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кроме того, Елена также отметила, что традиционным элементом аудиенций у Папы является обмен подарками. В канун Рождества она передала его Святейшеству от Украины тарелку Святой Николай, украшенную ручной росписью, вдохновленной буковинскими иконами на стекле.

Зеленская выразила надежду, что мир и безопасность для украинцев наконец-то воцарятся не только в пожеланиях, но и в реальности.

Образ Елены Зеленской

Для встречи Зеленская выбрала черное классическое платье с заметным воротником в зоне декольте и длиной ниже колена. Наряд она дополнила пальто темного синего оттенка, небольшим количеством макияжа и лаконичными украшениями. На этот раз первая леди сделала объемную прическу, зачесанную на одну сторону.

Елена Зеленская во время мероприятия (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

После аудиенции Зеленская также присутствовала на молитве Папы Римского, вместе с тысячами паломников со всего мира и ее коллегами - первыми леди Литвы Дианой Науседене, Сербии - Тамарой Вучич и Армении Анной Акопян. Событие состоялось на площади Святого Петра.

Елена Зеленская посетила Ватикан (фото: instagram.com/olenazelenska_official)