Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським: який образ вона обрала (фото)

Олена Зеленська і Папа Римський зустрілися

Це сталося в рамках поїздки першої леді для участі в мессі, присвяченій 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Аудієнція відбулася в Апостольському палаці. Разом із пані Оленою на зустрічі була присутня міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Його позиція як глобального духовного лідера надзвичайно важлива. Подякувала Його Святості за молитви заради миру для України, до яких він також закликає вірян. Україна цінує участь Святого Престолу в процесі звільнення наших військовополонених, у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як спостерігача", - поділилася деталями дружина Зеленського.

"Весь світ бачить відео зі знущаннями та жорстокими вбивствами українських військовополонених російськими солдатами. Знецінення людського життя вимагає посилення тиску на Росію. Сподіваємось, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі", - також зауважила вона.

Олена Зеленська і Папа Римський Франциск (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Крім того, пані Олена також зазначила, що традиційним елементом аудієнцій у Папи є обмін подарунками. Напередодні Різдва вона передала його Святості від України тарілку Святий Миколай, прикрашену ручним розписом, натхненним буковинськими іконами на склі.

Зеленська висловила сподівання, що мир і безпека для українців нарешті запанують не лише в побажаннях, а й у реальності.

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі Зеленська обрала чорну класичну сукню з помітним коміром у зоні декольте та довжиною нижче коліна. Вбрання вона доповнила пальтом темного синього відтінку, невеликою кількістю макіяжу та лаконічними прикрасами. Цього разу перша леді зробила об'ємну зачіску, зачесану на один бік.

Олена Зеленська під час заходу (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Після аудієнції Зеленська також була присутня на молитві Папи Римського, разом із тисячами паломників з усього світу та її колегами - першими леді Литви Діаною Наусєдєне, Сербії - Тамарою Вучіч та Вірменії Анною Акопян. Подія відбулася на площі Святого Петра.

Олена Зеленська відвідала Ватикан (фото: instagram.com/olenazelenska_official)