В самом модном цвете сезона: Зеленская продемонстрировала стильный образ с брючным костюмом (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках рабочей поездки отправилась в Словению. Вчера, 18 ноября, она встретилась с президентом этой страны Наташей Пирц-Мусар. Для официального выхода в свет Зеленская выбрала брючный костюм в самом трендовом оттенке осени 2024 - бургунди.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супруги Владимира Зеленского.

Как известно, она принимает участие на заседании Фонда Enhancing Human Security, на котором представляет проекты помощи детям, подросткам и их семьям, пострадавшим от войны.

Как первая леди отметила в публикации, в Словению она прибыла по приглашению первого джентльмена страны, господина Алеша Мусара.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наряд Елены Зеленской состоял из брюк прямого кроя со стрелками спереди, удлиненного пиджака и лаконичных туфлей-лодочек с узким носком. Свой образ Зеленская также дополнила шелковым платком коричневого оттенка с голубым принтом, который едва заметно выглядывал из-под пиджака.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Лацкан пиджака Зеленская украсила двумя брошками, которые также являются деталями фирменного стиля первой леди.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Примечательно, что президент Словении Наташа Пирц-Мусар выбрала брючный костюм такого же оттенка.

Елена Зеленская и Наташа Пирц-Мусар (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Почему бургунди - тренд 2024

В трендах осени 2024 года - цвет бургунди или, как его еще называют, благородный винный или бордовый. Многие блогеры, а также знаменитости демонстрируют образы с этим цветом, выбирая как монохромные луки, так и сочетая его с разными оттенками.

Самые популярные сочетания этого цвета с бежевым (молочным), серым, хаки, синим, коричневым, светло-розовым и голубым.