"Нельзя назвать профессией". Елена Зеленская призналась, кем мечтала стать в детстве

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках информационной кампании "Звісно, зможеш!" поделилась, что в детстве ее мечты о будущей профессии были простыми и вполне привычными для детей.

Так, Елена считает, что для девочек часто естественно мечтать о профессии, связанной с увлечениями или ролевыми моделями, которыми они вдохновляются.

Сперва Зеленская мечтала работать учительницей, а чуть позже ее заинтересовала карьера стюардессы.

"У меня был период, когда я хотела быть учительницей, потому что нравились какие-то учительницы в школе. А был интересный период, когда я хотела стать почему-то стюардессой. Но это желание быстро исчезло, потому что было задание написать сочинение о том, кем ты хочешь стать. Я написала о стюардессах и не смогла из себя выжать больше одного листочка текста", - вспомнила первая леди.

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Впоследствии она поняла, что не имеет четкого представления о работе стюардессы. Это подтолкнуло ее серьезно задуматься над выбором будущей профессии и отказаться от детских мечтаний.

Известно, что Зеленская получила образование архитектора в Криворожском национальном университете, однако решила посвятить себя другой сфере - написанию сценариев для юмористических программ.

"Это было вопреки желанию родителей и взрослых. Потому что в тот момент это нельзя было вообще назвать профессией. То есть закончив мощный вуз, имея профессию. И я в ней не работаю, а иду писать сценарии для телевизионных шоу. Которые не считаются серьезными. Это юмористические шоу, и такой профессии как таковой тогда не было", - рассказала жена президента.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена поделилась, что в начале ее выбор профессии и выбор мужа Владимира вызвал у родителей определенный скептицизм. Однако сейчас она испытывает приятное удовольствие, наблюдая за достижениями, которых они вместе достигли как супруги.

"Сейчас вспоминая, какой мы путь прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Мы создали с нуля, и это сложилось в большой бизнес. Мощный. Это привлекает меня даже и сейчас. Именно эта мысль, что мы смогли", - поделилась первая леди.

Супруги Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)