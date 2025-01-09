"Усик, дай реванш": назвали самый ожидаемый поединок 2025 года

Бой с участием чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO украинца Александра Усика соберет самую большую аудиторию ценителей бокса в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports .

Относительно соперника украинца, большинство специалистов сошлись во мнении, что им должен стать действующий чемпион мира IBF - британец Даниэль Дюбуа.

Эксперты отмечают, что британец провел замечательный 2024 год, который вывел его на новый уровень. Две уверенные победы над хорватом Филипом Хрговичем и соотечественником Энтони Джошуа, завоеванный чемпионский пояс сделали его без преувеличения звездным бойцом хевивейта. И даже тот факт, что титул IBF Усик отдал претендентам без боя, не уменьшает достижений Дюбуа. Поэтому, как считают специалисты, требование британца дать ему реванш - более чем справедливое.

"Усик и Дюбуа уже дрались однажды, и украинец победил нокаутом в девятом раунде. В том бою возник небольшой спор, когда Дюбуа, казалось, заработал нокдаун ударом по корпусу, но рефери признал его ударом ниже пояса. Драматизма было настолько много, что после победы Усика в бою-реванше с Фьюри Дюбуа вышел на ринг и потребовал реванша, на этот раз за безоговорочный титул чемпиона. Это будет лучший бой в сверхтяжелом весе в 2025 году", - уверены эксперты.

Топ-5 самых ожидаемый боев 2025 года по версии CBS Sports.

Александр Усик - Даниэль Дюбуа - супертяжелый вес Давид Бенавидес или Дэвид Моррель - Артур Бетербиев или Дмитрий Бивол - полутяжелый Теофимо Лопес - Райан Гарсия - первый полусредний Джервонта Дэвис - Шакур Стивенсон - легкий Наоя Иноуэ - Дзюнто Накатани - второй легчайший

Бой Усик - Дюбуа: что известно

Поединок состоялся 23 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Усик защищал титулы WBA-Super, WBO и IBF в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA - Дюбуа.

Бой был рассчитан на 12 раундов. В 5-м, после атаки Дюбуа, Усик оказался на настиле ринга. Однако судья нокдаун не засчитал, расценив, что британец нанес удар ниже пояса и дал украинцу время на восстановление.

В 8-м раунде, пропустив атаку, британец оказался в первом нокдауне. А в следующем - после второго нокдауна рефери остановил поединок. К этому времени Усик лидировал на картах всех судей: двое отдавали ему преимущество со счетом - 79:72, а третий - 78:73.

После боя Дюбуа заявил, что его атака в 5-м раунде была осуществлена по правилам. Поэтому Усику надо было засчитать нокаут.