"Усик, дай реванш": назвали самый ожидаемый поединок 2025 года
Бой с участием чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO украинца Александра Усика соберет самую большую аудиторию ценителей бокса в текущем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports.
Относительно соперника украинца, большинство специалистов сошлись во мнении, что им должен стать действующий чемпион мира IBF - британец Даниэль Дюбуа.
Эксперты отмечают, что британец провел замечательный 2024 год, который вывел его на новый уровень. Две уверенные победы над хорватом Филипом Хрговичем и соотечественником Энтони Джошуа, завоеванный чемпионский пояс сделали его без преувеличения звездным бойцом хевивейта. И даже тот факт, что титул IBF Усик отдал претендентам без боя, не уменьшает достижений Дюбуа. Поэтому, как считают специалисты, требование британца дать ему реванш - более чем справедливое.
"Усик и Дюбуа уже дрались однажды, и украинец победил нокаутом в девятом раунде. В том бою возник небольшой спор, когда Дюбуа, казалось, заработал нокдаун ударом по корпусу, но рефери признал его ударом ниже пояса. Драматизма было настолько много, что после победы Усика в бою-реванше с Фьюри Дюбуа вышел на ринг и потребовал реванша, на этот раз за безоговорочный титул чемпиона. Это будет лучший бой в сверхтяжелом весе в 2025 году", - уверены эксперты.
Топ-5 самых ожидаемый боев 2025 года по версии CBS Sports.
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа - супертяжелый вес
- Давид Бенавидес или Дэвид Моррель - Артур Бетербиев или Дмитрий Бивол - полутяжелый
- Теофимо Лопес - Райан Гарсия - первый полусредний
- Джервонта Дэвис - Шакур Стивенсон - легкий
- Наоя Иноуэ - Дзюнто Накатани - второй легчайший
Бой Усик - Дюбуа: что известно
Поединок состоялся 23 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Усик защищал титулы WBA-Super, WBO и IBF в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA - Дюбуа.
Бой был рассчитан на 12 раундов. В 5-м, после атаки Дюбуа, Усик оказался на настиле ринга. Однако судья нокдаун не засчитал, расценив, что британец нанес удар ниже пояса и дал украинцу время на восстановление.
В 8-м раунде, пропустив атаку, британец оказался в первом нокдауне. А в следующем - после второго нокдауна рефери остановил поединок. К этому времени Усик лидировал на картах всех судей: двое отдавали ему преимущество со счетом - 79:72, а третий - 78:73.
После боя Дюбуа заявил, что его атака в 5-м раунде была осуществлена по правилам. Поэтому Усику надо было засчитать нокаут.
Ранее сообщили, что внук Мухаммеда Али разогреет публику перед поединком украинского чемпиона.
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