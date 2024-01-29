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Александр Усик в четвертый раз стал отцом: кто родился у боксера

Александр Усек с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Иванна Пашкевич

37-летний Александр Усик снова стал отцом - у боксера и его жены Екатерины родился четвертый ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск YouTube-шоу "Слава ПРО".

Кто родился у супругов

По эксклюзивной информации, которую предоставила семья спортсмена Славе Демину, у пары родилась дочь в одном из киевских роддомов.

Усики сразу рассекретили имя девочки - ее назвали Мария.

Александр Усек с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Она весит около пяти килограммов и имеет 58 сантиметров роста.

Ведущий сообщил, что сыновья боксера сейчас живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.

 

Отметим, что Александр и Екатерина женаты уже 14 лет. Пара воспитывает троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.

Недавно звезда "Холостяка" рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери

Также жена Павлика рассказала об особенностях развития их маленького сына.

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