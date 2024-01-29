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Олександр Усик вчетверте став батьком: хто народився у боксера

Олександ Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

37-річний Олександр Усик знову став батьком - у боксера і його дружини Катерини народилася четверта дитина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-шоу "Слава ПРО".

Хто народився у подружжя

За ексклюзивною інформацією, яку надала родина спортсмена Славі Дьоміну, у пари народилася донечка в одному з київських пологових будинків.

Усики одразу розсекретили ім’я дівчинки - її назвали Марія.

Олександ Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вона важить майже п’ять кілограмів та має 58 сантиметрів зросту.

Ведучий повідомив, що сини боксера зараз живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його донька залишилася у Києві з матір'ю.

 

Зазначимо, що Олександр та Катерина одружені вже 14 років. Пара виховує трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.

Нещодавно зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки.

Також дружина Павліка розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина.

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