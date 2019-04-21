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Зеленський проголосував на виборах президента

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 11:11
Зеленський проголосував на виборах президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проголосував на виборчій дільниці на Оболоні

У другому турі виборів президента України вже проголосував кандидат Володимир Зеленський. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Після голосування Зеленський звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".

"Сподіваюся, що сьогодні буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну, вже об'єднали журналістів", - підкреслив він і запросив ЗМІ на брифінг до свого штабу після закриття дільниць в Україні.

 

Голосування кандидата на посаду Президента Володимира Зеленського YouTube: https://youtu.be/VY_2tBFfzk0

Опубліковано 5 канал Неділя, 21 квітня 2019 р.

 

Відзначимо, по дорозі на виборчу дільницю охорона обступила Зеленського, а одна з активісток Femen зустріла його з криками: "Досить ґвалтувати країну".

Зеленський проголосував на виборах президента

Фото: активістка Femen (РБК-Україна)

Нагадаємо, напередодні суд відмовився зняти Зеленського з реєстрації кандидатом на пост президента України. Позов подав юрист Андрій Хилько, який був упевнений, що роздачу квитків на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський" можна трактувати як підкуп виборців.

На дебатах Зеленський серед іншого заявив, що олігархи і колишні "регіонали" не будуть мати доступ до державної влади і ресурсів України. Він також підкреслив, що олігарх Ігор Коломойський, з яким пов'язують самого кандидата, понесе відповідальність, якщо порушить закон.

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