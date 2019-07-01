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Олег Винник собрался петь вместе с Поплавским: артист выбрал фаворита на выборах

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 21:35
Олег Винник собрался петь вместе с Поплавским: артист выбрал фаворита на выборах
Олег Винник поддержал Аграрную партию (Коллаж РБК-Украина)

Олег Винник собирается в тур вместе с Михаилом Поплавским

Олег Винник, популярный украинский певец, поддержал Аграрную партию Украины на предстоящих внеочередных парламентских выборах и собирается отправится в тур вместе с Михаилом Поплавским. Об этом сказано на официальном сайте Аграрной партии Украины.

Как объяснил Олег Винник свой выбор, ему очень близка идеология Аграрной партии, так как он сам вырос в селе.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди на селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - заявил артист.

В Аграрной партии подчеркнули, что Олег Винник вместе с Михаилом Поплавским, который возглавил список, начинают совместный тур по Украине в поддержку партии. Первая встреча с избирателями запланирована на 4 июля в городе Фастов Киевской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что музыкальное обращение к Зеленскому "порвало" сеть.

А также рассказывали о том, что Олег Винник поставил точку в слухах про поход в Раду и заявил, что не собирается идти в политику.

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Новости Украины Олег ВинникМихаил Поплавскийпарламентские выборы
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