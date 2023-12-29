RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка порадовал поклонников редкими фото со взрослыми сыновьями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Как выглядят дети певца

В соцсетях артиста появилось несколько новых снимков. На первом он позирует рядом с 18-летним сыном Романом.

А на втором старший потомок исполнителя изображен с братом - 16-летним Устимом.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Парни уже успели обогнать своего звездного отца.

Напомним, Олег Скрипка воспитывает четырех детей от жены Натальи: Романа, Устима, 13-летнюю Олесю и 11-летнюю Зоряну.

Недавно мы писали, что Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном.

Также Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его названный сын.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Скрипкадітизвезды шоу-бизнеса