Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей: как выглядят дети певца (фото)

Как выглядят дети певца

В соцсетях артиста появилось несколько новых снимков. На первом он позирует рядом с 18-летним сыном Романом.

А на втором старший потомок исполнителя изображен с братом - 16-летним Устимом.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Парни уже успели обогнать своего звездного отца.

Напомним, Олег Скрипка воспитывает четырех детей от жены Натальи: Романа, Устима, 13-летнюю Олесю и 11-летнюю Зоряну.