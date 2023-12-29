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Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын: "Это уже нормальный ребенок"

Пятница 29 декабря 2023 17:46
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Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын: "Это уже нормальный ребенок" Ведущий откровенно рассказал о том, как его сын привыкал к новой жизни (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной забрал из детдома маленького мальчика Марселя, рассказал о его успехах. Ребенок уже прошел период адаптации и даже произнес первое слово.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мирошниченко рассказал в интервью сайту 1+1.

"Он никого к себе не подпускал"

Мирошниченко рассказал, что сейчас мальчик стал очень тактильным, хотя раньше никого к себе не подпускал. Он идет обниматься не только к родителям и брату с сестрой (для ведущего Марсель стал третьим ребенком), но и с бабушками и дедушками.

"Достижения происходят практически ежедневно. Когда мы его забрали, он вообще не улыбался, смотрел вниз, ничего не жевал, ничего не говорил… Сегодня это уже нормальный маленький ребенок, который умеет жевать, который смеется и безобразничает",- рассказал артист.

Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын: &quot;Это уже нормальный ребенок&quot;Ведущий и его жена забрали сына из детдома летом этого года (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В 2024 году мальчик перенесет еще несколько операций. Его родители верят в то, что все будет хорошо. Ребенок уже произнес первое слово и постоянно учится чему-то новому.

"Он говорит пока единственное слово "мама". Из последнего - Марсель наконец-то повторяет звуки животных. Это привычно для детей, которые всю жизнь прожили в семье, а у нас это достижение. И когда он третий день ходит по квартире и говорит "мяу" - у всех это вызывает дикий восторг, и у него в том числе", - рассказал ведущий.

Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын: &quot;Это уже нормальный ребенок&quot;Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Как Марсель проходил адаптацию

По словам Мирошниченко, ему и его жене было тяжело в первые полтора месяца. Но сейчас период адаптации уже истек. Ведущий отметил, что у детей, живших без родителей, "подавлены абсолютно все эмоции".

Период адаптации был непростым, он "сопровождался многочасовыми истериками, которые просто невозможно остановить".

"Любые попытки взять ребенка на руки, успокоить, делали только хуже. Но мы стойко выстояли и пережили этот период. Когда Марсель "выразил" все, что у него накопилось за его первые два года жизни, он стал обычным маленьким ребенком со своим характером", - рассказал Мирошниченко.

Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын: &quot;Это уже нормальный ребенок&quot;Ведущий и его назван сын Марсель (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее уже стало известно, что "пьяный" Дан Балан опозорился на сцене.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что сын известного музыканта впал в кому после удаления молочных зубов.

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