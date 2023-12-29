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Олег Скрипка вперше за довгий час показав дорослих синів: як виглядають діти співака (фото)

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка потішив прихильників рідкісними фото з дорослими синами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

Як виглядають діти співака

У соцмережах артиста з’явилося декілька нових знімків. На першому він позує поруч із 18-річним сином Романом.

А на другому старший нащадок виконавця зображений з братом - 16-річним Устимом.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Хлопці за зростом вже встигли обігнати свого зіркого батька.

Нагадаємо, Олег Скрипка виховує чотирьох дітей від дружини Наталії: Романа, Устима, 13-річну Олесю та 11-річну Зоряну.

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