Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном: как на это реагирует сеть (фото)

Певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) внезапно вернулся в Украину. Он уже показался с сыном и быстро успел получить немало хейта.

Что Потап говорит о своем возвращении в Украину

Недавно артист кичился билетами на бизнес-класс в ОАЭ, а затем из Испании сказал, как он гордится Украиной. Сейчас же он заявил, что вернулся домой. При этом Потап отметил, что якобы будет праздновать Новый год в Украине и с самыми "родными".

Потап вернулся в Украину (фото: instagram.com/realpotap)

На новом фото артист позирует рядом с сыном. Потап и его наследник улыбаются в камеру. При этом репер не стал более подробно рассказывать о своих планах на Новый год и не сообщил, будет ли он праздновать с Настей Каменских, которая недавно прокомментировала слухи о проблемах в браке.

Вокруг Потапа и Каменских ходит немало слухов (фото: instagram.com/realpotap)

Как реагирует сеть

В комментариях под новым сообщением Потапа быстро появилась критика. Украинцы спрашивают репера, почему он не на фронте. Также они пишут: