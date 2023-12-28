ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном: как на это реагирует сеть (фото)

Четверг 28 декабря 2023 15:26
UA EN RU
Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном: как на это реагирует сеть (фото) Украинцы уже сказали, что думают о Потапе (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) внезапно вернулся в Украину. Он уже показался с сыном и быстро успел получить немало хейта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Потапа.

Что Потап говорит о своем возвращении в Украину

Недавно артист кичился билетами на бизнес-класс в ОАЭ, а затем из Испании сказал, как он гордится Украиной. Сейчас же он заявил, что вернулся домой. При этом Потап отметил, что якобы будет праздновать Новый год в Украине и с самыми "родными".

Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном: как на это реагирует сеть (фото)Потап вернулся в Украину (фото: instagram.com/realpotap)

На новом фото артист позирует рядом с сыном. Потап и его наследник улыбаются в камеру. При этом репер не стал более подробно рассказывать о своих планах на Новый год и не сообщил, будет ли он праздновать с Настей Каменских, которая недавно прокомментировала слухи о проблемах в браке.

Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах в браке с Потапом

Вокруг Потапа и Каменских ходит немало слухов (фото: instagram.com/realpotap)

Как реагирует сеть

В комментариях под новым сообщением Потапа быстро появилась критика. Украинцы спрашивают репера, почему он не на фронте. Также они пишут:

  • "А потом обратно в Майами?"
  • "Бедняга, отдохнешь и обратно на "фронт"?"
  • "Отписка от уклоняющегося".

Напомним, недавно стало известно, что Потап внезапно обратился к Каменских после ее песни о любви с другим.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что на певца Юлика напали в Варшаве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап звезды шоу-бизнеса