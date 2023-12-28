Потап внезапно вернулся в Украину и показался с сыном: как на это реагирует сеть (фото)
Певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) внезапно вернулся в Украину. Он уже показался с сыном и быстро успел получить немало хейта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Потапа.
Что Потап говорит о своем возвращении в Украину
Недавно артист кичился билетами на бизнес-класс в ОАЭ, а затем из Испании сказал, как он гордится Украиной. Сейчас же он заявил, что вернулся домой. При этом Потап отметил, что якобы будет праздновать Новый год в Украине и с самыми "родными".
Потап вернулся в Украину (фото: instagram.com/realpotap)
На новом фото артист позирует рядом с сыном. Потап и его наследник улыбаются в камеру. При этом репер не стал более подробно рассказывать о своих планах на Новый год и не сообщил, будет ли он праздновать с Настей Каменских, которая недавно прокомментировала слухи о проблемах в браке.
Вокруг Потапа и Каменских ходит немало слухов (фото: instagram.com/realpotap)
Как реагирует сеть
В комментариях под новым сообщением Потапа быстро появилась критика. Украинцы спрашивают репера, почему он не на фронте. Также они пишут:
- "А потом обратно в Майами?"
- "Бедняга, отдохнешь и обратно на "фронт"?"
- "Отписка от уклоняющегося".
Напомним, недавно стало известно, что Потап внезапно обратился к Каменских после ее песни о любви с другим.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что на певца Юлика напали в Варшаве.