Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле "ню"
Актриса Наталка Денисенко "взорвала" сеть новыми фото. Звезда сериалов поделилась смелыми кадрами в белье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Денисенко.
Новые кадры актрисы
Звезда примеряла большую белую шляпу и сетку-вуаль. Денисенко позировала перед камерой без "верха", прикрывая грудь руками.
Смелые фото в стиле "ню" актриса прокомментировала так: "В последний день лета могу себе позволить".
Денисенко обнажилась перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Актриса может похвастаться стройными формами. Она рассказывала, что редко занимается спортом, но следит за питанием. Также Денисенко часто делится с фанами советами по поиску душевного равновесия, ведь это, считает Наталка, самое главное.
Денисенко покорила сеть откровенными кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Как реагируют комментаторы
Под фото уже появилось множество комплиментов. Также смелые кадры прокомментировал муж актрисы - Денис Фединчик, который сейчас защищает Украину на фронте.
"Да ты что", - написал он.
Другие комментаторы "забросали" Денисенко одобрением. Они пишут:
- "Так то ви Клавдія Петрівна?"
- "Вау, яка красуня!"
- "Я не хлопчик, але збільшила кожне фото"
- "Що за жінка така неймовірна"
- "Шикарна жінка!".
Напомним, ранее Оля Полякова раскрыла стоимость своей одежды.
Кроме этого, Артем Пивоваров покорил фанатов выступлением на концерте Klavdia Petrivna.