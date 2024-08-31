Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле "ню"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Денисенко.

Новые кадры актрисы

Звезда примеряла большую белую шляпу и сетку-вуаль. Денисенко позировала перед камерой без "верха", прикрывая грудь руками.

Смелые фото в стиле "ню" актриса прокомментировала так: "В последний день лета могу себе позволить".

Денисенко обнажилась перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Актриса может похвастаться стройными формами. Она рассказывала, что редко занимается спортом, но следит за питанием. Также Денисенко часто делится с фанами советами по поиску душевного равновесия, ведь это, считает Наталка, самое главное.

Денисенко покорила сеть откровенными кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как реагируют комментаторы

Под фото уже появилось множество комплиментов. Также смелые кадры прокомментировал муж актрисы - Денис Фединчик, который сейчас защищает Украину на фронте.

"Да ты что", - написал он.

Другие комментаторы "забросали" Денисенко одобрением. Они пишут: