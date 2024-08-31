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Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле "ню"

Суббота 31 августа 2024 12:44
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Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле "ню" Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко "взорвала" сеть новыми фото. Звезда сериалов поделилась смелыми кадрами в белье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Денисенко.

Новые кадры актрисы

Звезда примеряла большую белую шляпу и сетку-вуаль. Денисенко позировала перед камерой без "верха", прикрывая грудь руками.

Смелые фото в стиле "ню" актриса прокомментировала так: "В последний день лета могу себе позволить".

Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле &quot;ню&quot;

Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле &quot;ню&quot;

Денисенко обнажилась перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Актриса может похвастаться стройными формами. Она рассказывала, что редко занимается спортом, но следит за питанием. Также Денисенко часто делится с фанами советами по поиску душевного равновесия, ведь это, считает Наталка, самое главное.

Наталка Денисенко ошарашила смелыми фото в стиле &quot;ню&quot;

Денисенко покорила сеть откровенными кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как реагируют комментаторы

Под фото уже появилось множество комплиментов. Также смелые кадры прокомментировал муж актрисы - Денис Фединчик, который сейчас защищает Украину на фронте.

"Да ты что", - написал он.

Другие комментаторы "забросали" Денисенко одобрением. Они пишут:

  • "Так то ви Клавдія Петрівна?"
  • "Вау, яка красуня!"
  • "Я не хлопчик, але збільшила кожне фото"
  • "Що за жінка така неймовірна"
  • "Шикарна жінка!".

Напомним, ранее Оля Полякова раскрыла стоимость своей одежды.

Кроме этого, Артем Пивоваров покорил фанатов выступлением на концерте Klavdia Petrivna.

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