Что стало с Оксаной Пекун - певицей, которая заявляла, что "не интересна прессе"

Оксана Пекун - украинская эстрадная исполнительница и телеведущая, а также в прошлом - музыкальная руководительница и ведущая программы Folk Music.

Творческий путь

После окончания школы в Тернополе будущая звезда поступила на факультет начальных классов и музыки в Тернопольский педагогический институт и получила специальность "учитель начальных классов и музыки".

Затем начала петь в институтском вокально-инструментальном ансамбле "Молодость". Его руководителем тогда был композитор и аранжировщик Александр Бурмицкий, который писал песни для исполнительницы.

В их числе "Кав'ярня кохання", "Не залишай", которые были написаны на стихи Елены Лайко. В составе ансамбля "Молодость" Пекун также стала участницей фестиваля "Червона рута-91". А ее песня "Зелен клен", авторами которой являются Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский, вошла в обновленный репертуар знаменитости, и композицию назвали шлягером XX века.

Folk Music

В 2008 году на Первом национальном вышла музыкальная программа Folk Music, автором и руководителем которой был Владимир Коваленко, муж исполнительницы. А Пекун была ведущей. Цель проекта - возрождение украинской песни и популяризация аутентичной музыки, в первую очередь среди молодежи. В 2014 году на креативном форуме "Евровидение авторских форматов" в Берлине Folk Music стала финалистом как украинский телепроект.

Однако в 2018 году руководство Первого национального объявило об обновлении музыкальной программы. В то время Пекун со своим избранником заявили о "рейдерском захвате", поскольку шоу должно было выходить уже с новым ведущим.

Как выглядит Оксана Пекун сегодня (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Что известно о жизни Оксаны Пекун в период полномасштабной войн

С началом российского вторжения в нашу страну Оксана, как и многие другие исполнители, приобщилась к благотворительной деятельности. Она выступает с концертами как в Украине, так и за ее пределами. Комментируя гражданскую позицию, Пекун заявляла, что не может оставаться в стороне происходящих ныне событий, а потому будет делать все, что в ее силах.

"В тяжелые для государства времена, артист никогда не может оставаться в стороне происходящих событий. И если идет война, то самое эффективное оружие, которым он может помочь, - это песня. Именно поэтому я постоянно на сцене, выступаю как для военных, так и для гражданских", - говорила она.

Что известно о жизни Оксаны Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Соцсети Оксаны Пекун

За страницей певицы в Instagram следят около 6,5 тысячи пользователей. В блоге она охотно общается с подписчиками, благодарит их за поддержку, а также делится кадрами с благотворительных выступлений.

Оксана Пекун во время одного из выступлений (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Личная жизнь Оксаны Пекун

Артистка уже давно в браке с Владимиром Коваленко, о котором упоминалось выше. Пара воспитывает детей и внуков.

К слову, звезда в одном из своих интервью говорила, что "не интересна прессе", поскольку не принадлежит к числу звезд, "которые обнажаются или крутят романы". Она называла себя простым, искренним человеком, и именно в этом ее "фишка".

"Наверное, из-за этого желтая пресса мной и не интересуется. Мне часто журналисты говорили: "Ну и о чем вас спрашивать, если вы такая правильная?" бы за что зацепиться, а люди - о чем языками чесать. Но я не страдаю от того, что не смакуют сплетнями обо мне.. Я простая, искренняя и откровенная, и в том, пожалуй, моя главная "фишка".

Оксана Пекун и ее муж Владимир (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Кроме того, Пекун также говорила, не тяжело ли ей в браке с избранником, поскольку оба - творческие личности и много времени проводят вместе.

"Владимир - мой продюсер автор и руководитель проекта Folk Music. Занимается рутинной работой, которую зритель не видит, записями моих песен, съемками клипов, организацией концертов. Как говорил Архимед: "Дайте мне точку опоры, и я переверну мир". Такой надежной опорой в моей жизни является Владимир", - делилась она.

Пара, как известно, познакомилась во время фестиваля "Мелодия", куда хотела попасть Оксана в начале своей карьеры. Тогда она записала песню и отдала организаторам конкурса диск, и одним из организаторов оказался Владимир.