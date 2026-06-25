Бойцы ВСУ за еБали заказали уже полмиллиона дронов, - Федоров

Украинские защитники заказали уже полмиллиона единиц беспилотников и другой высокотехнологичной техники через платформу Brave1 Market. Это стало возможным благодаря системе боевых баллов, позволяющей подразделениям самостоятельно выбирать нужное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Украины Михаила Федорова в Facebook .

На сегодняшний день цифровую платформу используют более 400 боевых подразделений Сил обороны. В августе прошлого года власти запустили обновленную версию программы єБали, которую полностью интегрировали с маркетплейсом Brave1 Market, отметил министр.

"В августе прошлого года запустили обновленную версию программы еБали, интегрированную с маркетплейсом Brave1 Market, где военные могут обменивать еБали на дроны, НРК, РЭБ и другие технологии. Сегодня им пользуются уже более 400 боевых подразделений, заказавших более 500 000 дронов и другой техники.

Логика процесса максимально ясна: военные выполняют задания и получают за это виртуальную валюту. Затем они тратят ее на реальную технику. Схема исключает излишнюю бюрократию.

За что начисляют баллы

Баллы начисляют за разные виды активности. Важно не только уничтожать врага. Государство поощряет разведку, сложную логистику и спасение раненых.

"Чем эффективнее работает подразделение - тем больше дополнительных возможностей получит", - пояснил министр.

Более 400 боевых подразделений уже заказали свыше 500 000 дронов, заявил Федоров (инфографика РБК-Украина)

Военные контактируют с производителями без посредников. Быструю оплату и логистику берёт на себя специальная государственная система.

"Военные выбирают - государство обеспечивает. Подразделения непосредственно заказывают необходимые средства у производителей, а оплату и быструю доставку обеспечивает DOT-Chain Defence", - акцентирует Федоров.