Напередодні оксамитового сезону: мережу вразили свіжі фото з Криму

Фото: Крим (twitter.com/KrimRt)

У соцмережі опублікували нові фотографії з окупованого Росією Криму

В окупованому Росією Криму наближається так званий оксамитовий сезон, але туристів на півострові не спостерігається. Блогер Roksolana Today&Крим на своїй сторінці в Twitter в черговий раз довів цей факт. На сторінці в соцмережі з'явилися свіжі фотографії з півострова.

Так, наприклад, на знімку залізничного вокзалу в Севастополі не видно ні душі.

"А ось і серпень 2019. Жваво на ж.д. Севастополя... ляляля...", - підписав богер кадр.

Фото: Вокзал у Сімферополі (twitter.com/KrimRt)

На наступному фото можна побачити міст через Керченську протоку, на якому зовсім не спостерігається потоку автомобілів.

"Напередодні оксамитового сезону. У п'ятницю високого серпня", - підписав блогер фото пустельного мосту.

Фото: Керченський міст (twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі відреагували на знімки півострова в коментарях.

Вже офіційно заявили про 4,5 мільярда, ще трошки і намалюють усі вісім.

Потяги ходять по мосту?

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Як ми раніше повідомляли, День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію. Кримчани не забувають про національний символ, на півострові в деяких місцях з'явився жовто-блакитний стяг.

До речі, Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.