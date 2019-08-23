Напередодні оксамитового сезону: мережу вразили свіжі фото з Криму

У соцмережі опублікували нові фотографії з окупованого Росією Криму
В окупованому Росією Криму наближається так званий оксамитовий сезон, але туристів на півострові не спостерігається. Блогер Roksolana Today&Крим на своїй сторінці в Twitter в черговий раз довів цей факт. На сторінці в соцмережі з'явилися свіжі фотографії з півострова.
Так, наприклад, на знімку залізничного вокзалу в Севастополі не видно ні душі.
"А ось і серпень 2019. Жваво на ж.д. Севастополя... ляляля...", - підписав богер кадр.
Фото: Вокзал у Сімферополі (twitter.com/KrimRt)
На наступному фото можна побачити міст через Керченську протоку, на якому зовсім не спостерігається потоку автомобілів.
"Напередодні оксамитового сезону. У п'ятницю високого серпня", - підписав блогер фото пустельного мосту.
Фото: Керченський міст (twitter.com/KrimRt)
Користувачі мережі відреагували на знімки півострова в коментарях.
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
Як ми раніше повідомляли, День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію. Кримчани не забувають про національний символ, на півострові в деяких місцях з'явився жовто-блакитний стяг.
До речі, Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.