В окупованому Криму за рік зникло ціле озеро: місцеві б'ють на сполох (відео)

У Криму повністю осушили Туристський ставок (Фото: колаж РБК-Україна)

Кримчани скаржаться на осушення ставка в Байдарській долині, внаслідок чого Севастополю загрожує катастрофа з водою

В окупованому Криму біля Севастополя відоме мальовниче водоймище Туристський ("Нова гребля") повністю обміліло. На проблему з озером між Орлиним та Кизиловим в Байдарській долині місцеві жителі намагалися звернути увагу "влади" вже кілька років, однак у підсумку вода з нього була повністю спущена. У мережі показали відео, як на місці озера з'явилася пустеля.

Як передає видання ForPost, в 2018 році під заяви про необхідність ремонту дамби було здійснено аварійний скид води. Закінчилося тим, що зараз гідротехнічні споруди залишилися не відремонтованими, а про водойму, що міліла, "чиновники" просто забули. Через зникнення озера кримчани зазнають фінансові збитки.

Туристська водойма в Байдарській долині в окупованому Криму повністю обміліла (Фото: скріншот)

Так, за запевненням "влади", аварійний скид води був необхідний для запобігання можливої НС - біля підніжжя греблі знаходиться СНТ "Нива", де проживають люди.

Проте місцеві підозрюють, що ставок знищують навмисно, щоб віддати землю під котеджну забудову.

"Воду спустили, у нас впав рівень грунтових вод, у колодязях зникла вода. Жодної допомоги від міста не було, нам сказали - рийте колодязі самі за свій рахунок", - розповів житель Байдарської долини Володимир Ліпп.

Місцеві жителі вимагають повернути ставку і землям навколо нього статус рекреаційних, а також закінчити ремонт греблі та вирішити проблему водопостачання та водовідведення в Орлиному.

Севастопольський "депутат" Михайло Чалий побоюється, що осушення водойм навколо міста може призвести "до реальної катастрофи".

Відео: В окупованому Криму "влада" висушила Туристську водойму в Байдарській долині