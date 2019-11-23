В оккупированном Крыму за год исчезло целое озеро: местные бьют тревогу (видео)

В Крыму полностью осушили Туристский пруд (Фото: коллаж РБК-Украина)

Крымчане жалуются на осушение пруда в Байдарской долине, из-за чего Севастополю грозит катастрофа с водой

В оккупированном Крыму возле Севастополя известный живописный водоем Туристский ("Новая плотина") полностью обмелел. На проблему с озером между Орлиным и Кизиловым в Байдарской долине местные жители пытались обратить внимание "властей" уже несколько лет, однако в итоге вода из него была полностью спущена. В сети показали видео, как на месте озера появилась пустыня.

Как передает издание ForPost, в 2018 году под заявления о необходимости ремонта дамбы был осуществлен аварийный сброс воды. Закончилось тем, что сейчас гидротехнические сооружения остались не отремонтированными, а про мелеющий водоем "чиновники" просто забыли. Из-за исчезновения озера крымчане терпят финансовые убытки.

Туристский водоем в Байдарской долине в оккупированном Крыму полностью обмелел (Фото: скриншот)

Так, по заверениям "властей", аварийный сброс воды был необходим для предотвращения возможной ЧС - у подножия дамбы находится СНТ "Нива", где проживают люди.

Однако местные подозревают, что пруд уничтожают намеренно, чтобы землю отдать под коттеджную застройку.

"Воду спустили, у нас упал уровень грунтовых вод и в колодцах пропала вода. Никакой помощи от города не было, нам сказали - ройте колодцы сами за свой счет", - рассказал житель Байдарской долины Владимир Липп.

Местные жители требуют вернуть пруду и землям вокруг него статус рекреационных, а также закончить ремонт плотины и решить проблему водоснабжения и водоотведения в Орлином.

Севастопольский "депутат" Михаил Чалый опасается, что осушение водоемов вокруг города может привести "к реальной катастрофе".

Видео: В оккупированном Крыму "власти" высушили Туристский водоем в Байдарской долине