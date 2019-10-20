Крим перетвориться в пустелю: з'явився тривожний прогноз

Крим стане пустелею (фото: pixabay.com)

Проблеми з прісною водою негативно вплинуть на Крим

Анексований Росією Крим через 100 років може перетвориться в пустелю, оскільки півострів завжди мав проблеми з прісною водою. Про це заявила письменниця Людмила Улицька в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Улицька підкреслила, що екологічна катастрофа трапиться через бездарное управління Кримом. Місцева "влада" не дбає про землю, і вона просто-напросто висихає.

Вона також зазначила, що дії РФ необхідно розглядати, як "жахливу анексію". Письменниця вважає, що екологія є основною проблемою Криму.

Крим стане пустелею (фото: pixabay.com)

Улицька також підкреслила, що про кримську землю не дбала, як радянська, так і російська і українська влада. Вона заявила, що буде підтримувати будь-які поліпшення, пов'язані з екологією на півострові.

Нагадаємо, що "влада" Криму відбирає землі у місцевих жителів і руйнує їх будинки. Землі відбираються через те, що на їх місці окупанти будують трасу "Таврида".

При цьому жителів півострова жорстоко обманюють. Спочатку їм пропонують за землю хороші гроші і кажуть, що оцінять землю за ринковою ціною. Але коли мешканці погоджуються, і підписують документи на продаж землі, то їм пропонують зовсім смішні суми.