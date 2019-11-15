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У Криму назріває страшна катастрофа: місцева "влада" нахабно бреше людям

STYLERЖиття    15.11.2019 - 10:55
У Криму назріває страшна катастрофа: місцева "влада" нахабно бреше людям
У Криму настає катастрофа (фото: krymr.com)

У Криму незабаром не залишиться запасів прісної води

У Криму невдовзі зовсім не залишиться запасів прісної води. Справа в тому, що через посушливе і виснажливе літо річки на півострові пересохли і запасів прісної води майже не залишилося, хоча окупаційна "влада" приховуює правду від людей і запевняє, що все чудово і добре. Про це повідомляють Крим. Реалії.

За інформацією держкомітету по водному господарству Криму, у водосховищах Криму є більше, ніж половина потрібного об'єму води. І тільки два з них наповнені водою більш ніж на 50% – Ізобильненське і Загорське. Проте загальний об'єм води в цих водних резервуарах становить лише 23 мільйони кубометрів.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов нахабно бреше людям і каже їм, що ніякого дефіциту немає.

"Криму на сьогоднішній момент нічого не загрожує. Робота в цьому напрямку йде. Гарантованих запасів води вистачить до березня, але, як показують багаторічні спостереження, до 20% приток води в наші водосховища відбувається у грудні. Ситуація на даний момент не критична, ніяких режимів не вводиться", - заявив Аксьонов.

У Криму назріває страшна катастрофа: місцева &quot;влада&quot; нахабно бреше людямВ Криму дефіцит прісної води (фото:ги.кгумг.сом)

Цікаво, що деякі представники "влади" в Криму просять людей економити воду, тобто вони знають, що запасів не вистачить.

Вирішити проблему водного дефіциту за рахунок видобутку підземних вод неможливо, оскільки підземні ресурси бідніють день від дня. Крім того, безконтрольне викачування води з підземних горизонтів, що призвело до порушення гідробалансу на півострові і сильної мінералізації прісної води. В результаті перевищення частки солей фіксують уже в центрі Криму.

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