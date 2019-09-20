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В окупованому Криму Міноборони РФ зацапало черговий пляж: з'явилися фото

STYLERЖиття    20.09.2019 - 08:18
В окупованому Криму Міноборони РФ зацапало черговий пляж: з'явилися фото
У Криму окупанти огородили пляж у затоці Батилиман (Фото: колаж РБК-Україна)

Пляж у затоці Батилиман під Севастополем був відкритий ще кілька днів назад

В окупованому Криму за розпорядженням "влади" огородили частину прибережної пляжної території. По периметру зони в затоці Батилиман на узбережжі Ласпінської бухти в Балаклавському районі під Севастополем поставили паркани. Про це повідомив відомий блогер RoksolanaToday&Крым25% в своєму Twitter.

Також він опублікував в мережі відповідні фото пляжу. Зазначається, що тиждень тому там був вільний вхід...

В окупованому Криму Міноборони РФ зацапало черговий пляж: з'явилися фото

У Криму Міноборони РФ "захопило" пляж "Таврида" в затоці Батилиман (Фото: twitter.com/KrimRt)

...а зараз територію зробили "об'єктом російської Міноборони".

Як видно на знімках, крім огорож були встановлені таблички з написом "Пляж закритий. Купання заборонено" та "Об'єкт МО РФ. Відеозйомка заборонена".

В окупованому Криму Міноборони РФ зацапало черговий пляж: з'явилися фото

У Криму Міноборони РФ "окупувало" черговий пляж (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Ого, у гардемаринів здають нерви! Батилиман. Прохід на пляж "Таврида" зліва - тиждень тому, праворуч - зараз це пляж зацапало МО РФ. Круто, гардемарини!" - йдеться у публікації.

Додамо, що раніше в смт Гурзуф під Ялтою окупанти звели стіну, яка закрила місцевим жителям доступ до моря. Також перед цим один з пляжів біля Ялти "влада" закрила і натягнула поверх огорожі колючий дріт.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму спостерігається жахлива ситуація із забрудненням. У Коктебелі каналізаційні стоки виходили прямо на пляжі, але "влада" запевняла, що нічого критичного не відбувається. Кримський активіст Олександр Таліпов опублікував в мережі підтверджуючі документи, що екологічна катастрофа все ж була.

Нагадаємо, в мережі раніше з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.

Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим У Криму назвали кількість "понаєхавших" росіян
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