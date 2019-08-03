Величезний смерч та потужні зливи: в Одесі розгулялася стихія (відео)

Відео торнадо показали в мережі
Потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч. Повітряну воронку зняли на відео очевидці. У мережі показали наслідки стихії, яка пройшлася по Південній Пальмірі.
Зазначається, що найбільше від негоди дісталося Київському та Малиновському районам, на Фонтані та у Черемушках.
Через залиті дороги виникли складнощі із рухом машин і громадського транспорту. Зокрема, зупинився рух тролейбусів по проспекту Небесної Сотні, маршрут були змушені змінити, передає місцеве видання "УСІ".
Зливи залили вулиці Одеси (Фото: usionline.com)
Мешканці зняли на камеру видовищне природне явище - смерч - ця досить висока воронка в небі в денний час утворилася під Одесою недалеко від межі міста.
На щастя, вітер "фокуснічав" не довго, і повітряні маси кружляли практично на місці, тому обійшлося без руйнувань.
Відео: YouTube / Andrey Mount
Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків на цих вихідних в Україні в ряді областей буде погіршення погодної ситуації - сильні зливи, град та шквали на Півдні, в східних областях і в районі Прикарпаття. Негода обумовлена циклоном, який прийшов у нашу країну з Румунії.
Також було оголошено штормове попередження на 4 серпня.
Відео: YouTube / USI Online
Як повідомлялося раніше, днями потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.
Перед цим у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.
Додамо, що 3-4 серпня очікується підйом рівня води на річках в Івано-Франківській та Закарпатській областях.